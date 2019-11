Debütant Martin: Reingearbeitet und überzeugt

Weida. Fußball-Thüringenliga: Seinen ersten Einsatz von Beginn an krönt Marcus Martin beim 4:1 des FC An der Fahner Höhe in Weida mit drei Torvorlagen

Lange hatte Marcus Martin auf diese Chance gewartet. In der zweiten Mannschaft des FC An der Fahner Höhe war er längst eine feste Größe. In der Ersten, beim Team von Trainer Tobias Busse, das aktuell die Fußball-Thüringenliga anführt, aber bislang nur Aushilfskraft. Für einen Startelfeinsatz hatte es nie gereicht. Bis zum vergangenen Samstag: In Weida durfte Martin ran – und war mit drei Torvorlagen einer der Hauptprotagonisten des 4:1-Auswärtssieges.