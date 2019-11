So wie hier im Spiel gegen Geratal konnte Schott in der Partie gegen Arnstadt lediglich beim 0:1 jubeln. (Archivbild)

Deja-vu für Schott Jena

In Arnstadt gingen die Jenaer wie in der vergangenen Woche in Führung, konnten den Vorteil jedoch erneut nicht nutzen. Luis Hübner war der Nutznießer, als ein Freistoß von Fabio Schilbach durch die Abwehr der Gastgeber unfreiwillig verlängert wurde. Am zweiten Pfosten freistehend, hatte er keine Mühe ins kurze Eck zu vollenden: 0:1 (26.). Die Freude währte nur kurz. Beim 1:1 (28.) war eine Ecke Ausgangspunkt. Die Kugel segelte auf die andere Seite, der Ball wurde nochmals vor den Kasten geflankt.

Bei dem Hin und Her hatten die Schottianer Chris Machts vergessen, der per Kopf traf. Unmittelbar nach dem Tor ließ man Johannes Ruschke ziehen, sein Schuss vom Strafraumeck wurde abgefälscht zum 2:1 (29.). Drei Minuten nach der eigenen Führung lag Glaswerk plötzlich zurück. Und da sich die eigene Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Kasten wie ein roter Faden durch die bisherige Saison zieht, verpassten die abstiegsbedrohten Jenaer den Ausgleich.

Felix Schirmer per Kopf (31.) und Schilbach mit einer Riesengelegenheit aus Nahdistanz (35.) versagten die Nerven. Am Willen mangelte es den Jenaern nicht. Sie hielten die Partie lange Zeit offen, ein Punktgewinn war möglich.

Zumal Alexander Glaser sein Team per Reflex im Spiel hielt, als Raul Amaro allein vor ihm auftauchte (56.). Doch die Kollegen vorn trafen weiterhin nicht. Paul Neugebauer wollte nicht aufs Tor schießen, eine Flanke rutschte aber ab, touchierte das Lattenkreuz (76.). Auch der starke Yaser Mohammadi hatte kein Glück mit einem Seitfallzieher (80.). Die Hoffnungen der Schottianer auf Zählbares zerschlugen sich spätestens mit dem Doppelschlag der Arnstädter zum 3:1 (89.) und 4:1 (90.) durch Machts und Amaro, der aus 16 Metern einen Lupfer ansetzte.

Auf diese Gegentore kam es nicht mehr an. Da die Einstellung stimmte, war es vielleicht trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Der nächste muss am kommenden Wochenende im Kellerduell mit Bad Frankenhausen folgen.