Der 1. FC Greiz landet gegen Kaulsdorf den ersten Saisonsieg

Die bis Sonnabend noch sieglosen Greizer hatten am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse die TSG Kaulsdorf zu Gast, die schon vier Punkte auf ihrem Konto hat und gewannen wie vor Jahresfrist nun das zweite Pflichtspiel gegeneinander mit drei Toren Unterschied. Im August 2019 wurde 4:1 gewonnen, als ein gewisser James-Kevin Nahr (einst FC Carl Zeiss Jena, jetzt VFC Plauen) alle vier Greizer Treffer erzielte.

Auf dem kleinen Kunstrasenplatz am Tempelwald musste eigentlich der körperlich überlegene Gast in Führung gehen. Esefeld scheiterte aber freistehend an Torwart Beckert (6.). In ähnlichen Situationen vergab der Gast in der Folge noch zwei Mal vor dem Greizer Hüter (19., 59.). Auch Gäste-Keeper Wolf konnte sein Können stetig unter Beweis stellen. Zunächst entschärfte er einen Gneupel-Schuss (3.), später ein tolles 16-m-Geschoss Helmrichs (19.).

„Die letzten zwei Minuten gehörten uns“, kommentierte FC-Trainer Donath etwas ironisch das Aufbegehren seiner Mannschaft. Und sie blieb dran. Nach einer flachen Ecke von Spielmacher Gneupel platzierte Schmeißner den Ball aus Nahdistanz flach ins Eck zum 1:0 (27.).

Spielerisch wurde das Niveau auch nach der Pause beidseitig nicht angehoben. Die erste Aktion gehörte Kaulsdorf, die TSG-Abwehrchef Weber lautstark zur Aufmunterung seines Teams animierte: „Lasst uns weiter Spaß am Fußball haben!“ Den fand aber jetzt Greiz. Küstner stand allein vor Wolf, der mit einer Hand und tollem Reflex das 2:0 verhinderte (61.).

„Ein typischer Krauße“, kommentierte Donath dann den Hacke-Kick seines Angreifers fünf Meter vor dem TSG-Tor (62.). Und wieder kam der Tabellenelfte zu einer hundertprozentigen Chance, als Gneupel frei vor dem Wolf-Tor vergab (65.) „Wir bauen die jetzt auf“, war von Kaulsdorfs Bank zu hören. Tatsächlich hatte die Elf von Martin Donath jetzt ihre beste Phase. Nach Gneupels Abpraller traf Lamin Darboe aus 16 Metern mit fulminantem Schuss nur den Innenpfosten des Gäste-Gehäuses (75.).

Greiz dominierte, der Gast gab lediglich noch einen Schuss auf das Beckert-Tor ab (85.). Küstner passte von der rechten Außenbahn nach innen, Krauße spitzelte dazwischen, es stand 2:0 (82.). Ähnlich fiel das dritte Greizer Tor, diesmal brachte aber Krauße von links den Ball nach innen und Gneupel war zur Stelle (88.).