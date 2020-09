Der 1. FFV Erfurt hat einen Wunsch: Carl Zeiss Jena

Die Erfurterinnen jubelten über den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals.

Erfurt. FFV-Fußballerinnen schießen sich mit einem 3:1 gegen Phoenix Leipzig erstmals in die zweite Runde des DFB-Pokal.

Sie hüpften im Kreis, sie jubelten, als wäre der Sprung in die zweite Liga geschafft worden. Dabei war es nur ein Spiel und doch etwas, was es beim 1. FFV Erfurt noch nicht gab. Acht Mal hatten die Regionalliga-Fußballerinnen Anlauf genommen, acht Mal waren sie in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert. Bis Sonntag.