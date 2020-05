In der Volkshochschule am Graben können sich Interessierte für den Online-Vortrag anmelden.

Weimar. Dem einstigen Fußball-Weltstar widmet sich ein Vortrag an der Volkshochschule in Weimar.

Der Aufstieg von Gerd Müller

Mit Gerd Müller, der vom Provinzkicker aus ärmlichsten Verhältnissen zum Weltstar aufstieg, befasst sich am Montag, 18. Mai, ein Online-Vortrag der Volkshochschule (VHS) Weimar. Der Historiker Hans Woller schildert ab 19.30 Uhr die Etappen der ungewöhnlichen Karriere – aus kritischer Distanz und zugleich voller Empathie. Die Geschichte des FC Bayern München werde ebenso beleuchtet. Fußballgeschichte werde hier zur Zeitgeschichte, die eine neue wissenschaftliche Dimension gewinne, so die VHS. Anmeldungen in der Geschäftsstelle am Graben.