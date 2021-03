Der erste Ballonaufstieg in Weimar wurde 1887 unternommen

Schon mehrfach haben wir uns mit der Geschichte des Segelflugsports und der Luftfahrt in Weimar beschäftigt. Bisher nicht erwähnt wurde dabei, dass einer der Ersten, der mit Heißluftballons in Weimar experimentierte, der Apotheker Wilhelm Buchholz (1734 bis 1798) gewesen ist. Angeregt und unterstützt durch Johann Wolfgang von Goethe und dem Großherzog Carl August gab es am 4. Februar 1784 den ersten erfolgreichen Versuch im Wittumspalais, wo der Ballon aus einer Ochsenblase bis an die Zimmerdecke flog.

Bei den Flugversuchen von Gasballons an der Jenaer Uni war Goethe selber dabei und gab sogar den Bau eines „Gasofens“ zum Befüllen der Ballons in Auftrag. Keiner vom Weimarer Hofe ist allerdings selber in einen Ballon gestiegen. Ganz anders der letzte Weimarer Großherzog Wilhelm Ernst, der 1911 mit dem berühmten Ballonfahrer Hugo Wilhelm von Abercron (1869 bis 1945) eine abenteuerliche Fahrt von Jena bis Crimmitschau wagte.

Der erste bemannte Ballonaufstieg in Weimar wurde nach bisherigem Kenntnisstand am 1. Mai 1887 durch den Luftschiffer Karl Securius (1846 bis 1890) unternommen. Als Mitflieger hat der Weimarer Ingenieur Zimmermann darüber einen ausführlichen Bericht geschrieben. Im Ergebnis dieses Fluges vor vielen Zuschauern gründete sich die Ortsgruppe des „Vereins für Luftschiff-Fahrt“. Mit dem Aufkommen von Flugzeugen nach 1900 wurde der Weimarer Rechtsanwalt Georg Mardersteig zum Hauptinitiator eines „Vereins für Luftverkehr e. V.“ (VfL), der sich um den Anschluss Weimars an Luftschifffahrts- bzw. später Flugzeuglinien einsetzte.

1911 landeten dann die ersten Flieger, von Gotha kommend, auf dem Exerzierplatz am Webicht. Seit diesem Zeitpunkt galt dieses Gelände als „Flugplatz“, wo auch mehrfach Schauflüge stattfanden, bei denen 1913 ein aus Weimarer stammender Leutnant v. Scheele bei Schwabsdorf notlanden musste. Mit finanzieller Unterstützung der Stadt hatte Mardersteig, mit dem VfL am Webicht eine Flughalle und Nebengebäude erbauen lassen. Eine Fliegerschule war zeitweilig Nutzer, hatte aber nicht genügend zahlende Schüler.

Mardersteig der Reserveoffizier der Lufttruppen geworden war, versuchte dann in Weimar einen Militärflugplatz zu schaffen. In Vorbereitung des Ersten Weltkriegs (1914 bis 1918) setzte auf dem Flugplatz dann ein reger Flugverkehr von Militärmaschinen ein. Noch stärker wurde der Flugverkehr 1919, als die Deutsche Nationalversammlung in Weimar tagte und ein regelmäßiges Flugnetz, vor allem für die Luftpost, aufgebaut wurde.