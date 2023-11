Der FC Einheit Rudolstadt stoppt seine Talfahrt, Remis für den SV 09 Arnstadt

Rudolstadt/Ludwigsfelde. Der SV 09 Arnstadt ist neues Schlusslicht in der Fußball-Oberliga Nordost Süd, hat die Rote Laterne vom FC Einheit Rudolstadt übernommen.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gelang dem FC Einheit Rudolstadt mit dem neuen „alten“ Trainer Holger Jähnisch ein 4:1-Erfolg über den FC Grimma. Die Tore für den FC Einheit erzielten Sven Rupprecht in der ersten Hälfte und Marco Riemer, Benjamin Bahner und Gregor Kuhn in der Schlussphase. Grimma hat nach einer knappen Stunde zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen. Mit dem Sieg hat Rudolstadt die Rote Laterne in der Oberliga an den SV 09 Arnstadt abgeben.

Arnstadt, das Team von Trainer Martin Hauswald, kam gegen den Ludwigsfelder FC nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Allerdings führte SV 09 bis in die Schlussphase. Dem frühen Führungstreffer durch das Strafstoßtor von Mateo Martinez (6.) folgte nach einer halben Stunde die 2:0-Führung durch Silvano Varnhagen, der freistehend einschob. Arnstadt hatte sogar noch das 3:0 vor den Füßen, musste dann nach dem Wechsel noch den Ausgleich hinnehmen. Eirich (72.) und Christoph (87.) nutzten zwei der zahlreichen Ludwigsfelder Chancen zum 2:2.