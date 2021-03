Unnachahmlich auch in der dritten Liga: Ivo Havel vom HSV Bad Blankenburg setzt sich gegen Mario Stark vom TV Kirchzell durch. Der gebürtige Tscheche beendet seine sportliche Karriere.

Der Garant am Kreis (beim HSV Bad Blankenburg)

Ob es endgültig ist? Zumindest hat Ivo Havel, Kreisläufer bei Handball-Viertligist HSV Bad Blankenburg, angekündigt, sich vom aktiven Sport zurück zu ziehen. "Ich würde schon noch ganz gern, aber es klappt einfach zeitlich nicht mehr", so der 35-Jährige am gestrigen Mittwoch. Er wolle mehr für die Familie da sein, zumal er sich jetzt in Bad Blankenburg richtig sesshaft machen wird, und auch die Arbeit fordert ihren Tribut.