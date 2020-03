Der Hundertjährige im Wartestand

Thomas Waldhelm (61) ist ein Optimist. Egal, was passiert, der Vereinsvorsitzende des TC Blau-Weiß 1920 Eisenach, schaut stets positiv in die Zukunft. Das half ihm auch vor zwei Jahren, als er eine künstlichen Hüfte erhielt. Nur 13 Wochen nach der Operation stand er schon wieder auf dem Tennisplatz und feierte ein erfolgreiches Comeback. Auch jetzt, da ein Virus die Welt aus den Angeln hebt, ist er kein Typ „Schwarzmaler“, sondern glaubt, dass alles gut ausgeht. „Ich hoffe ganz stark, dass nach den Osterferien alles planmäßig weitergehen wird“, klingt Waldhelm trotz allem zuversichtlich.

Corona ist jedoch auch beim TC Blau-Weiß das alles beherrschende Thema. Nicht zuletzt, weil eine Gruppe von 18 Vereinsmitgliedern kurz vor Schließung der österreichischen Skigebiete ein verlängertes Wochenende in einem Sporthotel in Brixen im Thale in Tirol verbrachte. Krankheitssymptome traten glücklicherweise bislang bei keinem aus der Reisegruppe auf. Der Terminplan wird derweil durcheinander gewirbelt – und das ausgerechnet im Jubiläumsjahr des 1920 gegründeten Vereins. Das Training in der Halle ruht und wird im Freien frühestens am 20. April aufgenommen. Obwohl der erste anberaumte Arbeitseinsatz (4. April) verschoben werden musste, laufen die Vorbereitungen weiter. Schon seit Anfang März wurde tonnenweise neuer Sand aufgetragen, wurden Linien gerichtet, wurde gewalzt und gefegt. Um sich keiner erhöhten Ansteckungsgefahr auszusetzen, waren aber zuletzt neben den Platzwarten Bernd Anacker, Bodo Hoffman und Ray Skorupa nur noch vereinzelt Mitglieder mit Besen und Schaufel im Einsatz – und mit entsprechendem Abstand zueinander. Die Plätze müssten schließlich vorbereitet werden. Es werde auch wieder die Zeit kommen, in der im Johannistal mit Freude und Begeisterung Tennis gespielt werden könne, weiß Sportwart Steffen Schubert. „Und darauf bereiten wir uns jetzt vor.“ Wann die ersten Bälle über die Netze fliegen, kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch niemand seriös voraussagen. Nicht auszuschließen ist, dass die Aktion „Deutschland spielt Tennis“ (25. April) und auch der Punktspielstart am 1. Mai verschoben werden müssen.

Zum 100. Geburtstag hat der Verein einiges vor. Als sportliche Höhepunkte stehen 2020 die Landesmeisterschaften der Herren und Damen (12. bis 14. Juni), das 33. Eisenacher Nachwuchsturnier um den Schade-Cup (29. Juli bis 2. August) sowie der 16. Wartburg-Cup (31. Juli bis 2. August) im Kalender. Nostalgisch soll es am 12. September beim Traditionsturnier zugehen. „Da werden die Teilnehmer wie früher in weißen Tennissachen und mit alten Holzschlägern antreten“, so Waldhelm. Die interne Vereinsfeier mit prominenten Gästen aus Sport und Politik ist für den 20. Juni im nahe gelegenen Restaurant Berghotel geplant.

Eingeläutet hatte der Verein das Sportjahr Anfang März mit der turnusmäßigen Jahreshauptversammlung, zu der 40 der 252 Mitglieder erschienen. Vereinspräsident Thomas Waldhelm ging in seinem Rechenschaftsbericht auf die demographische Entwicklung des Vereins ein. „Um zukünftig erfolgreich zu sein, bleibt die Mitgliedergewinnung ein wesentlicher Schwerpunkt der Vereinsarbeit“, betonte der Lehrer für Sport und Geografie.

Finanziell sei der Club gut aufgestellt und habe ein paar Rücklagen, die als Eigenmittel für die überfällige Grundsanierung des Platz zwei benötigt werden. Der Platz vor dem Vereinshaus sei praktisch tot. „Da wurde 40 Jahre lang nichts dran gemacht. Regnet es, ist er patschig, bei Trockenheit ist er zu sandig“, so Waldhelm. Fördermittel für die Arbeiten, die etwa 50.000 Kosten werden, habe der Verein bei Land und Kreis beantragt, erläuterte Vizepräsident Roland Csincsura.

Für die Saison 2020 haben die Eisenacher 13 Mannschaften gemeldet, davon sieben im Kinder- und Jugendbereich. Auf höchster Landesebene, in der Oberliga, spielen weiterhin die Herren 55. Und wieder die Herren 30, für die Heimkehrer Albrecht Fuckel – spielte vier Jahre für Tiergarten Erfurt – als Nummer eins antritt. Auch Daniel Hlawatschek, der sich in den vergangenen Jahren aufs Traineramt bei Fußball-Landesklässler Wacker Bad Salzungen konzentriert hatte, will wieder zum Racket greifen.

Wie im vergangenen Jahr wird zudem die mit ATP-erfahrenen Cracks gespickte Herrenmannschaft des TC Ruhla in Eisenach spielen. Ruhla nahm die Aufstiegschance zur Regionalliga Süd-Ost an, startet mit vier Auswärtsmatches in Bayern und hat anschließend drei Heimspiele gegen Dresden-Blasewitz (19. Juli), den 1. FC Nürnberg (25. Juli) und den TC Rot-Blau Regensburg (26. Juli). Hochkarätige Tenniskost ist in diesen Spielen versprochen – vorausgesetzt die Corona-Krise ist bis dahin überwunden.