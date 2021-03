Der Kampf gegen die „Ääähhms“

Meine Frau hat es zurzeit nicht leicht mit mir. Nicht nur, dass ich ihr zu wenig aufräume und Staub wische. Nein, jetzt sitze ich auch noch an manchen Tagen bis in die Nacht hinein vor meinem Laptop, vertieft in mein neues Projekt.

Dass Podcasts – also irgendwer redet mit irgendwem über irgendwas, nimmt es auf und stellt es ins Internet – während der Corona-Pandemie wie Unkraut aus der Erde sprießen, war mir gar nicht so bewusst. Ich selbst konsumiere nur einige wenige regelmäßig, natürlich zum Thema Sport. Die dienten mir dann auch als Anregung, als wir in unserer Crossmedia-Arbeitsgruppe darüber redeten, wie wir unsere Sportinhalte noch social-media-gerechter gestalten können. Da ich ohnehin jede Woche viele Interviews führe – zurzeit ausschließlich telefonisch – dachte ich mir: Nimm doch eins pro Woche zum Anlass, um es aufzunehmen und als Podcast zu präsentieren.

Wie es so ist, wenn man etwas Neues ausprobiert, klappt anfangs nicht alles wie gewünscht. Meiner technischen „Begabung“ war es zu verdanken, dass die erste Folge von „JES! (Jakobs Erfurter Sporttalk)“ mit Indigos-Quarterback Steven Gössinger anlässlich des Super Bowls sehr leise geriet. Ich hatte ihn über Kopfhörer aufgenommen, im Glauben, der Ton sei klarer als über Lautsprecher. War er auch, aber natürlich deutlich zu leise.

Ich probierte weiter, fragte Kollegen, die sich mit dem Thema Podcasts auskennen – vielen Dank, Antonia Woitschefski! – Löcher in den Bauch, und verbesserte mich, technisch wie sprachlich, im Laufe der nächsten fünf Folgen.

Und doch sind es immer noch eine Menge „Ääähhms“, „Uuunds“ und Wortwiederholungen, die mir während so einer halben bis Dreiviertelstunde Smalltalk mit Protagonisten des Erfurter Sports unterlaufen. Zwar ist es nicht mehr so schlimm wie früher, als ich schon schwitzige Hände bekam, wenn ich nur vor meiner Mutter einen Vortrag zur Probe gehalten habe. Aber eben doch genug, um einmal in der Woche bis in die Nacht am Laptop zu sitzen und sie rauszuschneiden, damit die neue Folge möglichst flüssig wird.

Meine Frau akzeptiert es, bringt mir zwischendurch sogar kleine Snacks und Getränke vorbei. Danke auch dafür!