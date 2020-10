Erster gegen Zweiter – mehr geht nicht an einem Einheitsfeiertag. Die Punktverluste von Stadtroda und Pößneck spülten die Saalfelder ganz nach oben, der Punktverlust des VfR Bad Lobenstein gegen Jena-Zwätzen eingerechnet.

So stehen sich die beiden Sieben-Punkte-Teams mit dem Ein-Tore-Plus der Hausherren im Kampf um die Spitze gegenüber.

Noch nie beim FC Saalfeld gewonnen

Der VfR hat, seit es zum Zusammenschluss von VfL und Lok Saalfeld zu FC Saalfeld kam, noch nie in Saalfeld gewonnen. Lediglich ein 1:1 aus dem Jahr 2018 steht in den Analen. Aber, die beiden letzten Begegnungen zwischen den Teams fanden in der Kurstadt statt und hier siegte beide Male der VfR (4:0/5:2).

Das Remis der Koseltaler am vergangenen Wochenende war ein Warnschuss, nicht zu schnell mit wenig zufrieden zu sein. Deshalb sei am Samstag das gesamte Team gefordert, keine Luft an das Ziel Auswärtssieg zu lassen, formuliert das Trainergespann.

Dabei müssen die Bad Lobensteiner vor allem auf den Saalfelder Stan Kleyla aufpassen, der sowohl beim 2:5 im letzten Jahr beim VfR, als auch zuletzt in Pößneck doppelt traf. Felix Köhler wird diese Paarung leiten.

FC Saalfeld - VfR Bad Lobenstein, Samstag, 15 Uhr