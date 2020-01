Der Mann auf dem Flyer

Sie konnten es wohl nicht abwarten. Zwei Tage vor seinem vierten Geburtstag bekam er von seinem Papa und dem Patenonkel eine Minicross-Maschine.

Der kleine Max knatterte fortan fröhlich durch den elterlichen Garten in Jonaswalde. Die Böttchers haben Benzin im Blut, der Opa fuhr zu den Grand-Prix-Rennen auf den Sachsenring und nach Brünn, der Vater hatte sich mit seiner 250er MZ auf Bergrennen spezialisiert.

Und dennoch sollte es rund zwanzig Jahre dauern, bis Max Böttcher zu „seinem“ Motorsport fand. „Meine Familie hat mich, so gut es eben ging, unterstützt.“ Doch der Motorradrennsport ist teuer, sehr teuer. Und so verabredeten Vater und Sohn, dass es ab und an auf die Rennstrecke gehen sollte. „Das war herrlich. Ich liebe den Rennsport“, sagt Max Böttcher.

Im Simson-GP feierte er dann später seine ersten Erfolge, stieg 2014 in die Bike-Promotion-Meisterschaft des Geraer Veranstalters ein holte sich 2015 auf seiner Yamaha in der Supersport 600 den Vizemeistertitel.

Im Jahr darauf wurde er Zweiter im Deutschen Rundstrecken Cup, der zweiten Liga im Straßen-Rennsport. Der Weg schien vorgezeichnet, die Sprintrennen seine Sache, die Internationale Deutsche Meisterschaft (IDM) das Ziel.

Doch Max Böttcher ist 1,80 groß, ein Athlet – die Topfahrer der Rennszene sind eher schmächtige Kerle. Doch dem Rennsport ade sagen? Niemals! Und so wechselte er auf die Langstrecke, schloss sich dem Racefoxx.com-Endurance-Team aus Remscheid an. Gemeinsam mit Stefan Hesterberg und Danijel Peric dreht er seine Runden. „Wir sind ein geiles Team“, sagt er und lacht. „Vor den Rennen versammeln sich die anderen Teams bei uns in der Box, weil wir gut drauf sind, weil wir fachsimpeln, weil der Sound aus den Boxen cool ist.“ 21 Mann gehören zum Remscheider Endurance-Team. „Wir sind schon ziemlich professionell aufgestellt“, sagt der 27-Jährige. Auch der Langstreckensport ist ein kostspieliges Hobby.

„Ich stecke jeden Cent in den Motorsport.“ Seine Unterstützer kommen aus dem familiären Umfeld, aus der Region – und dafür ist er sehr dankbar. Er zahlt es mit Erfolg zurück, betreibt seinen Sport sehr ernsthaft, leistet sich keine Eskapaden. Zivil ist er gelassen vierrädrig unterwegs.

Auf dem Motorrad sitzt er nur auf der Rennstrecke. Der Nervenkitzel, die Geschwindigkeit und das Teamgefühl – das macht für ihn den Rennsport aus. Den Boxenstopp mit Tanken und Räderwechsel erledigt die Crew in 21 Sekunden, da muss jeder Handgriff sitzen. Rund eine Stunde ist einer der drei Fahrer draußen auf der Strecke, zwischen sechs und acht Stunden sind die Endurance-Läufe angesetzt.

„Drei bis vier Prozent musst du dir Luft lassen –-Topspeed ist nicht alles. Du musst Runde um Runde abspulen. Nach etwa einer Stunde springt dann der Teamkamerad aufs Motorrad.“ 2018 schon Platz zwei und 2019 wurde der Deutsche-Langstrecken-Cup erstmals als offizielle Deutsche Meisterschaft ausgeschrieben. Das Endurance-Team Racefoxx mit Max Böttcher trug sich als erster Deutscher Langstreckenmeister in die Ergebnisliste ein. „Ein herrlicher Erfolg“, sagt der Wahl-Leipziger, von Beruf Polizist.

„Mein Vater hat die Siegesfeier nicht mehr erleben können, er ist kurz vorher gestorben. Er war der beste Papa der Welt, mein Förderer, mein Mechaniker.“ Den mannsgroßen Siegerpokal übergab das Team an Max Böttcher – und nun hat die Trophäe einen Ehrenplatz bei der Familie. Längst steckt Böttcher in der Saisonvorbereitung, im Frühjahr startet der Deutsche-Langstrecken-Cup – wieder als Deutsche Meisterschaft – auf deutschen und internationalen Strecken. Einen Termin hat sich Max Böttcher schon dick angestrichen: Das Foxx-Team hat sich als Deutscher Meister einen Startplatz beim Endurance-WM-Lauf in Oschersleben erkämpft, damit erfüllt sich ein Traum. Das ist nicht alles. Auf dem offiziellen Flyer der Speedweek ist Max Böttcher auf seiner Yamaha zu sehen. Ehre, wem Ehre gebührt.