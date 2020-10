Der RSV Rotation Greiz pausiert in der Ringer-Bundesliga. Gekämpft wird in Greiz in der Landesliga Sachsen und in der Jugendliga.

Der RSV Rotation Greiz hat sich, wie weitere Vereine auch, dazu entschlossen, in dieser Saison nicht in der Ringer-Bundesliga zu kämpfen, ein Jahr zu pausieren. Aus Ihrer Sicht eine richtige Entscheidung? Aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung. Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, vor großem Publikum zu ringen. Das Risiko ist einfach zu groß, dass etwas passiert. Wichtig ist, der Sport kann wieder ausgeführt werden, wenn auch mit Einschränkungen. Fußball findet ja auch ohne Zuschauer statt. Schauen Sie nach München zum FC Bayern, da werden nun auch Geisterspiele ausgetragen. Warum sollen wir Ringer dann meinen, in geschlossenen Hallen, vor Zuschauern kämpfen zu können, wenn diese nicht einmal in Stadien erlaubt werden. Keiner weiß, wie sich Corona weiter ausbreitet. Welche Länder und Regionen plötzlich Hotspots der Pandemie sind oder es werden. Sie sprechen nicht nur als Ringkampfanhänger, sondern auch als Hauptsponsor des RSV Rotation. Aus unternehmerischer Sicht haben die Verantwortlichen im Verein die richtige Entscheidung getroffen. Die Risiken und die Kosten, die Corona mit sich bringt, müssen die Vereine tragen. Das können wir nicht schultern. Was passieren kann, zeigt das Beispiel KSV Witten. Ein ausländischer Ringer soll positiv auf das Corona-Virus getestet worden sein. Witten musste seinen Bundesligastart absagen. Auch wir können nicht garantieren, dass nichts passiert. Keiner kann das. Also pausieren wir in der Bundesliga. Der Schaden wäre für den Verein und auch für das Ansehen des Ringens größer als die Nichtteilnahme. Ich hoffe auf einen Impfstoff, damit im nächsten Jahr wieder Normalität einkehren kann. Wie hat Ihr Unternehmen „Job Now“ die Corona-Krise wahrgenommen? Unsere Leute durften arbeiten. Vom 15. März bis zum 15. Juni war die Grenze geschlossen. Eine schwierige Zeit, da wir auf ausländische Arbeiter angewiesen sind. Wir hatten etwa zehn Prozent Einbruch, sind aber insgesamt gut durchgekommen. Wie viele Angestellte beschäftigen Sie aktuell? Wir beschäftigen als Zeitarbeitsfirma 15 Festangestellte in Basel, Zürich und Aarau, dazu zirka 300 temporäre Mitarbeiter. Werden Sie den Verein auch in schweren Zeiten wie diesen und im kommenden Jahr unterstützen? Wenn die Lage wirtschaftlich stabil bleibt, steht einem weiteren Engagement nichts entgegen. Wie sehen sie die Entwicklung im Verein? In der Bundesliga stehen wir gut da. Wir hatten für diese Saison wieder eine starke Mannschaft beisammen. Im Nachwuchs, speziell im Bereich Übungsleiter, muss investiert werden. Wir müssen uns personell breiter aufstellen, brauchen mehr Übungsleiter, um den Nachwuchs qualitativ besser ausbilden zu können. Deshalb finde ich es gut, dass wir den Nachwuchsringern in der Landesliga die Möglichkeit geben, Wettkämpfe zu bestreiten, um sich weiter zu entwickeln, besser zu werden. Wie kommt es, dass Sie als Schweizer Unternehmer den RSV Rotation Greiz unterstützen? Ich bin Greizer. Meine Schulzeit, meine Zeit als Ringer haben mir sehr viel gegeben. Ich möchte der Region etwas zurückgeben, soweit ich das kann. Mein Herz schlägt nach wie vor für das Ringen, auch weil es eine ehrliche Sportart ist.