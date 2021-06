Der Schneekopf lockt die Läufer

Schmiedefeld. Meldungen für den Schneekopflauf sind bis Mittwoch möglich.

Das ist der Gipfel: Rund 100 Höhenmeter auf dem ersten Kilometer – dieses hochprozentige Abenteuer wartet auf die Starter des Schneekopflaufes an diesem Sonnabend (3. Juli, 10 Uhr). Vom Start an der Winterwelt in Schmiedefeld geht es sofort den Skihang hinauf – ein heißer Auftakt mit Zusatzeffekt. „Dadurch soll sich das ohnehin schon in Blöcke eingeteilte Teilnehmerfeld nochmals entzerren“, sagt Jürgen Lange. Der Präsident des ausrichtenden Rennsteiglaufvereins blickt dem ers­ten Wettkampfstart seit dem Rennsteigherbstlauf mit Vorfreude entgegen.

Die neue Lust am Laufen auf dem Rennsteig ist auch bei den Läuferinnen und Läufern groß wie eh und je. Bis Montag hatten sich 317 Starter in die Anmeldeliste eingetragen, darunter Titelverteidiger Simon Kaiser (WSV Oberhof) und Julia Stephan vom GutsMuths-Rennsteiglaufverein, die Zweitplatzierte von 2019. Die Meldeliste ist noch bis Mittwochabend (24 Uhr) online geöffnet, Nachmeldungen sind wegen des einzuhaltenden Hygienekonzepts (Maskenpflicht im Start- und Zielbereich) nicht möglich, auch nicht am Sonnabend am Start!

Keine Abstriche gibt es am Service, angeboten werden: Gepäcktransport zum Ziel, zwei Verpflegungsstellen unterwegs plus ein Finisherbier auf dem Schneekopf, kostenfreier Pendelverkehr zurück nach Schmiedefeld.

Informationen und Meldungen unter: www.rennsteiglauf.de/schneekopflauf