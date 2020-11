Als Neunter gehen die Oberliga-Kicker von Einheit Rudolstadt in die nun anstehende Pause. Trainer Holger Jähnisch findet dazu deutliche Worte im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wie zufrieden sind Sie?

Bedingt zufrieden. Wir sind am Anfang nicht so prickelnd gestartet, haben da wenige Punkte geholt und was liegen lassen. Aber in den letzten vier, fünf Spielen haben wir ein bisschen was aufgearbeitet.

Was haben Sie denn verändert, damit es läuft?

So viel nicht. Man hat am Anfang der Saison den Jungs schon die vier Monaten Pause mit dem Lockdown von März bis Juli angemerkt. Wir haben uns dann vier Wochen Zeit nehmen können, um alle wieder körperlich auf das Niveau zu bringen, was sie vorher hatten. Nach dieser Vorbereitung hat man das dann auch in den ersten Wochen der Punktspiele gemerkt.

Wie kam das zum Tragen?

Wie hatten immer fünf, sechs Spieler, die über muskuläre Probleme klagten. Die Intensität der Spiele hat sich dann einfach niedergeschlagen. Wir sind es zwar langsam angegangen, aber nach einer so langen Pause ist eine solche Belastung nicht einfach aufzuarbeiten. Das ist mein Fazit, was ich mitnehme. Die Probleme, die wir hatten, waren die Spätfolgen von vier Monaten ohne Wettkampf und Training.

Jetzt steht wieder eine Pause an – wie lang wird die ihrer Meinung nach dauern?

Wenn man jetzt mal nach links und rechts schaut, in die Politik und Sportpolitik – dann ist das zu neunzig Prozent Spekulation. Fakt ist, dass wir mit den vier Wochen nicht auskommen werden. Das ist mein Bauchgefühl. Wir haben jetzt schon in den ersten Tagen des Lockdowns überall in den Medien die Diskussion, dass es mit den vier Wochen nicht getan ist. Und das ist das deprimierende. Wir haben keine Planungssicherheit.

Könnte man direkt wieder spielen?

Nein, es braucht zwei, drei Wochen, um sich wieder vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie die Spielpläne gespielt werden sollen. Eigentlich ist das nicht zu stemmen. Ich bin der Meinung, dass der Sport nicht der Treiber der Pandemie ist, sondern eher das Opfer. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Wir sind als Verein auf ein paar Einnahmen angewiesen, allein um die Schiedsrichter zu bezahlen – auf der anderen Seite haben wir Hygienekonzepte ausgearbeitet und die sind jetzt Schall und Rauch. Es ist alles widersprüchlich. In den Schulen darf Sport getrieben werden, in den Vereinen dann aber nicht. Das betrifft ja vor allen Dingen den Jugendbereich.

Sie haben in ihrem Kader selbst einen Spieler, den es betrifft – wie geht es ihm?

Er hatte ein, zwei Tage Probleme, hatte leichtes Fieber. Dazu noch Halsschmerzen und einen leichten Schnupfen. Nach zwei Tagen war es deutlich besser, nach vier Tagen war es weg. Er fühlt sich jetzt so wie nach einer kleinen Grippe. Schauen wir doch mal in die Bundesliga: Auf Serge Gnabry, auf fünf Spieler beim Hamburger SV und in Heidenheim, drei bei Würzburg – die sind alle positiv getestet worden, um im Nachgang bei einem anderen Labor negativ zu sein. Da reden wir nicht von einem falschen Test, sondern von über 15. Wer sagt uns, dass unser Spieler auch positiv war und nicht vielleicht doch ein falscher. Am Ende kann man spekulieren, wie man möchte – selbst wenn der Impfstoff kommt: Wir werden damit leben müssen. Wir sind froh, dass es unserem Spieler gut geht und wir keine weiteren Spieler haben, die über Symptome klagen. Wir werden sehen, wohin die Reise geht.

Wo wird ihre persönliche Reise hingehen – immerhin sind Sie der dienstälteste Coach der Oberliga. Lust auf Veränderung?

Ich habe ein Alter, das nicht mehr ganz so jung ist für einen Trainer. Für mich muss es passen, die Chemie muss mit denen, mit denen ich zusammenarbeite, stimmen. Ich habe hier viele Jahre gespielt, nun eine Entwicklung als Trainer hingelegt. Ich mache das gerne, bin mit den handelnden Personen befreundet. Ich sage aber nicht, dass mich etwas anderes nicht reizen würde. In den vergangenen Jahren hatte ich die eine oder andere Anfrage. Aber ich bin jetzt hier gefordert, diese Situation zu meistern und erfolgreich diese Saison zu spielen.