Einheit-Coach Holger Jähnisch will den ersten Pflichtspielsieg in diesem Jahr.

Derby wird für Einheit Rudolstadt kein Selbstläufer

Mit dem FSV Martinroda, derzeit Tabellenvierzehnter, empfängt der FC Einheit am Sonntag um 14 Uhr einen Aufsteiger in die Oberliga. Sicherlich sind die Gäste froh, dass sie an diesem Sonntag „nur“ bis nach Rudolstadt fahren müssen. Das ist für sie wie für die Grün-Gelben im Auswärtsmatch im Ilmkreis natürlich viel angenehmer als nach Luckenwalde, Krieschow oder Neugersdorf zu reisen. Da Martinroda noch ein Stückchen weiter westlich liegt, legt die Mannschaft zu den Auswärtsbegegnungen sicherlich noch etwas mehr als die Einheit zurück. Und die kommt immerhin auf ungefähr 4720 Kilometer.

Mit dem FSV Martinroda spielt in diesem Jahr eine Mannschaft in der Oberliga Süd, die man in manchen Medien gern als „gallisches Dorf“ bezeichnet. Das mit dem Dorf mag stimmen, denn die Gemeinde im Ilmkreis, die zur Verwaltungsgemeinschaft Geratal/Plaue gehört, zählt gerade einmal 841 Einwohner. Doch mit dem Begriff „gallisch“, der impliziert, dass man, so wie bei Asterix und Obelix, einer Übermacht an Feinden gegenübersteht und damit von außen betrachtet, chancenlos, wenn auch „giftig“ sei, sollte man vorsichtig sein. Schließlich verfügt Trainer Robert Fischer über einen gut ausgebildeten Kader, in dem viele Akteure über große Erfahrungen verfügen und zum Teil auch schon höherklassig gespielt haben.

Auch angesichts der guten Leistung der Gäste am letzten Freitag gegen das Spitzenteam vom FC Carl Zeiss Jena II und des Kaders sind die Hausherren gut beraten, nicht auf die Tabelle zu schauen. Schon im Hinspiel kam den Rudolstädter mit reichlich Glück und einem starken Keeper zu drei Punkten. Und schließlich handelt es sich um ein Derby und bei dem gelten naturgemäß andere Gesetze. Natürlich möchte die Einheit, die ja vor einer Woche auch ihr Auftaktspiel verlor, diesmal als Sieger vom Platz gehen. Aber die Begegnung wird alles andere als ein Selbstläufer. Da muss man sich gegenüber der Vorstellung von Sandersdorf doch noch ein Stück weit steigern. Man darf gespannt sein, wie Holger Jähnisch seine Startelf, auch in Auswertung der Partie in Sachsen-Anhalt, formiert. Einige Optionen hat er ja.