Desaster am Schießstand bei Biathlon-WM: Jeder vierte Schuss daneben

Die Szenen erinnerten an ein Fußballspiel, in dem die Heimmannschaft Mitte der zweiten Halbzeit mit 0:5 zurückliegt. Das 20-km-Einzelrennen war noch in vollem Gange, da verließen die ersten Zuschauer enttäuscht die Tribüne; viele von ihnen schwarz-rot-gold geschmückt. Offenbar wollten sie sich das Desaster der deutschen Biathleten am Schießstand nicht länger mitansehen. 24 Versuche des Quintetts hatten ihr Ziel verfehlt; bei einhundert Schüssen, war dies fast jeder vierte. Ein Debakel.

Beim Sieg von Altmeister Martin Fourcade (Frankreich/1 Strafminute) vor Norwegens Johannes Thingnes Bö (2) und Dominik Landertinger aus Österreich (1) leisteten sich Benedikt Doll (12.) und Philipp Horn (21.) jeweils vier Fehler; Johannes Kühn (26.) und Philipp Nawrath (47.) jeweils fünf und Titelverteidiger Arnd Peiffer (50.) sogar sechs Patzer. Entsprechend frustriert packte Bundestrainer Mark Kirchner am Stand des Grauens seine sieben Sachen und stapfte mit versteinerter Miene davon. Später versuchte er sich in einer Analyse: „Unsere Fehlerquote am Schießstand war eindeutig zu hoch. Mit vier bis sechs Fehlern bist du einfach nicht konkurrenzfähig", sagte Kirchner. Dass dieser schwache Auftritt negative Auswirkungen auf den weiteren WM-Verlauf haben könnte, befürchtet er jedoch nicht: „Wir haben in dieser Saison gezeigt, dass wir das Zeug für das Podium besitzen. Dem Kampf um eine Medaille wollen wir uns stellen." Doch bis dahin ist wohl psychologische Aufbauarbeit gefragt. Die wechselnden Böen am Fuße des mächtigen Hochgalls scheinen die deutschen Männer ziemlich verunsichert zu haben. Doll klagte, dass „es enorm schwer ist, den Wind hier einzuschätzen". Peiffer sprach von einer „einzigen Eierei im Stehendanschlag". Er habe die Waffe „einfach nicht ruhig gekriegt" und wollte sich nach der letzten Schießübung „am liebsten eingraben". Sein Zimmerkollege Erik Lesser hatte die deutsche Pleite als Co-Kommentator im TV miterlebt und dürfte nun gewarnt sein. An diesem Donnerstag wird er gemeinsam mit Franziska Preuß in der Single-Mi-xed-Staffel starten (15.15 Uhr/ARD und Eurosport live). Kirchner begründete die Entscheidung für den als Ersatz angereisten Thüringer mit dessen Formanstieg in den vergangenen Wochen. Am Sonntag war er im IBU-Cup Verfolgungszweiter geworden. Zudem hoffen die noch medaillenlosen deutschen Männer auf Lessers Frische, weil ihm nicht der Einzel in den Beinen steckt. Der 31-Jährige fühlt sich „fit und bereit". Bei je vier Schießeinlagen muss Preuß sechs Kilometer laufen, Lesser 7,5. „Mehr dürfen es jedoch nicht sein", meinte er grinsend.