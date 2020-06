Eisenach. Das kleine Sportfest in Neustädt bei Gerstungen startet am 13. Juni den leichtathletischen Neubeginn nach der Corona-Zwangspause.

Deutsche Asse kommen zum Kugelstoß-Cup nach Thüringen

Am 7. März fand in Thüringen die letzte Leichtathletik-Veranstaltung statt. Heiko Wendorf hat sie organisiert. „Das war ein kombinierter Wettkampf aus Kugelstoßen und Streichholz-Weitwerfen in Erfurt“, lacht der 49 Jahre alte Wirtschaftsjurist. Toptalent Lucas Schober aus Weißig in Sachsen gewann vorm Gothaer Senioren-Champion Andy Dittmar. Nun startet Wendorf den Neubeginn nach der Corona-Krise. Am 13. Juni ruft er mit dem Eisenacher LV zum 4. Neustädter Kugel-Cup. Und alle deutschen Asse um Ex-Weltmeister David Storl werden stoßen – auf der Wiese in dem kleinen Dorf bei Gerstungen.

„Die Sportler, mit Bob Bertemes sogar ein Weltklassemann aus Luxemburg, kommen ohne Startgeld. Leider findet der Wettkampf noch ohne Zuschauer statt. Wir werden dafür im Internet auf einem Streamingsender für die Fans übertragen. Aber Storli und Co. freuen sich auch so auf den Wettkampf in Thüringen, wo das Kugelstoßen so viel Tradition hat", sagt Wendorf.

Mit dem Gothaer Schloss-Meeting, dem Köstritzer Werfertag und dem Hallen-Meeting in Nordhausen war der Freistaat über Jahrzehnte eine gute Adresse für die starken Männer und Frauen aus aller Welt. „Es ist wichtig, dass hier wieder etwas passiert. Ein Kugelstoß-Meeting muss es in Thüringen einfach geben“, freut sich Werner Hütcher, der in der Nordhäuser Wiedigsburghalle bis 2013 die Stars der Szene 13 Mal in den Südharz holte. In Gotha war 2017 mit dem 20. Meeting Schluss. Einzig Bad Köstritz nimmt nach dem Corona-Ausfall im nächsten Jahr einen neuen Anlauf.

Kugelstoß-Bundestrainer Sven Lang ist glücklich, dass er seine Athleten in ein paar Tagen wieder physisch erleben kann. „Es ist gegenwärtig sehr trist. Du trainierst und trainierst und weißt nicht für wann. Das ist wie täglich grüßt das Murmeltier. Wir brauchen jetzt Abwechslung“, sagt der Chemnitzer. Der Anruf von Heiko Wendorf kam ihm deshalb recht. „Gerade die jüngeren Sportler brauchen den Vergleich, die Wettkampferfahrung“, so Lang, der bei manchem schon Motivationsprobleme, aber bei anderen auch Bestleistungen ausgemacht hat. In Neubrandenburg gab es vor ein paar Tagen schon einen ersten „Tapetenwechsel“ – nun folgt Neustädt.

Nicht dabei sein wird Christina Schwanitz aus Sachsen. Die WM-Dritte von 2019, die dann operiert wurde, nimmt sich Zeit nun für Familie, Urlaub und eine konzentrierte Olympia-Vorbereitung für 2021. „Das muss man einer 31-Jährigen zubilligen“, sagt Lang, der in dieser Saison kaum noch große Wettkämpfe für seine Athleten sieht.

Immerhin wird beim Verband überlegt, die deutschen Meisterschaften am 8./9. August in Braunschweig nachzuholen. Dafür wäre der Kugel-Cup ein guter Vorbereitungswettkampf. Doch Wendorf hat weitere Pläne. Am 19. Juli und 1. August will er mit seinem Freund Richard Debuch und dem ASV Erfurt noch zwei Kugel-Meetings in der Landeshauptstadt durchführen. „Dann hätten wir eine Dreier-Serie mit entsprechender Wertung“, so der Senioren-Stoßer, der vor zwei Jahren in Madrid bei der Hallen-EM Achter geworden war.

Der Mann mit den vielen Ideen will neue Traditionen für Thüringen entwickeln. Wendorf lobt dabei die große Unterstützung des Thüringer Verbandes mit Präsident Heinz-Wolfgang Lahmann. „Bei uns auf der Wiese werden am 13. Juni 48 Sportler bei Männern und Frauen sowie in der U18 antreten“, so Wendorf. Die behördlichen Genehmigungen hat er inzwischen beisammen. „Die Kollegin im Ordnungsamt in Eisenach freute sich, uns helfen zu können. Es sei schon viel mehr möglich, als mancher Sportverein denkt, sagte sie“, so Wendorf. Der Abstand ist in Neustädt kein Problem. Alle kommen umgezogen aus den Hotels. „Und jeder hat ja seine eigene Kugel“, freut sich Wendorf auf den Thüringer Leichtathletik-Neustart nach Corona.