Deutsche Basketballer feiern zweiten Sieg bei der Heim-EM

Köln. Deutschlands Basketball-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel bei der EM in Köln gewonnen: 92:82 gegen Bosnien-Herzegowina.

Die Arenen in Köln und in Berlin werden auch am 10. September noch knapp 550 Kilometer entfernt voneinander sein, doch nach ihrem zweiten Erfolg ist der Hauptrundenspielort der EM in der Hauptstadt für die deutschen Basketballer nun gefühlt ganze Welten nähergerückt: Mit 92:82 (42:47) besiegte die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert am Samstag Bosnien-Herzegowina. Zweiter Sieg im zweiten Spiel, das deutsche Team hat einen großen Schritt Richtung Achtelfinal-Teilnahme gemacht, in das die jeweils besten vier Teams der vier Sechsergruppen einziehen.

„Nach der Pause sind wir mit der richtigen Mentalität rausgekommen. Wir waren diejenigen, die Attacke gemacht haben“, sagte Dennis Schröder nach dem Spiel erleichtert. Denn lange sah es nicht nach solch einem klaren Sieg der Deutschen aus.

Noch dran trotz schlechter erster Halbzeit

Als Schröder in der sechsten Minute Kenan Kemenjas zu einem kleinen Privatduell herausgefordert hatte, stand diese Szene sinnbildlich für den deutschen Auftritt in der ersten Halbzeit. Der Aufbauspieler tänzelte vor seinem Gegenspieler auf und ab, zuckte nach links, nach rechts, trat blitzschnell nach vorne und wieder zurück. Gefühlt zog sich dieses Schauspiel eine kleine Ewigkeit hin, bis Schröder schließlich den Wurf nahm – und den Ball so kurz warf, dass er nicht einmal den Ring berührte. Es war mehr Schein als Sein, die deutschen Basketballer präsentierten sich anders als noch zwei Tage zuvor beim 76:63-Überraschungssieg gegen Frankreich.

Sieben Ballverluste in der ersten Halbzeit, dazu viele Fehlwürfe und Nachlässigkeiten in der Defensive – Schröder und Co. taten sich äußerst schwer und lagen zur Halbzeit zurück. Foulschwierigkeiten deuteten sich an und Centerspieler Jusuf Nurkic vom NBA-Klub Portland Trail Blazers bekamen die Deutschen einfach nicht in den Griff. Zur Pause hatte der Star des bosnischen Teams bereits 17 Punkte auf seinem Konto. Das einzig Positive aus deutscher Sicht: „Dass wir nur mit fünf Punkten hinten lagen zur Halbzeit“, sagte Bundestrainer Herbert später. Weil wie schon im Auftaktspiel die Akteure von der Bank zur Stelle waren. Maodo Lo und Johannes Thiemann machten wichtige Punkte.

Am Sonntag gegen Litauen

18.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena in Deutz sahen dann nach der Pause ein anderes Team. „Der Coach hat in der Kabine klare Ansagen gemacht“, meinte Franz Wagner mit vielsagendem Blick. Am Ende waren der Spieler des NBA-Klubs Orlando Magic und Dennis Schröder die besten deutschen Werfer (jeweils 18 Punkte).

Mit einem 12:0-Lauf drehte die deutsche Mannschaft die Partie und ging erstmals überhaupt in Führung. Bis auf zehn Punkte setzte sich Deutschland ab, überstand auch den Verlust der in Foulbedrängnis geratenen Wagner und Johannes Voigtmann. Schwach zu starten, könne mal passieren. „Umso wichtiger ist es, so zurückzukommen und so in der zweiten Halbzeit zu spielen“, sagte Thiemann.

Schon heute (14.30 Uhr/MagentaSport) kann das Schröder-Team den Achtelfinaleinzug gegen Litauen perfekt machen. Der Kapitän weiß aber: „Da müssen wir von der ersten Minute an bereit sein.“