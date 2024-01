Oberhof Zum Abschluss des Heim-Weltcups in Oberhof haben die deutschen Biathletinnen einen Podestplatz verpasst. Es siegte Frankreich.

Die deutschen Biathletinnen haben zum Abschluss des Heim-Weltcups in Oberhof aufgrund schwacher Schießleistungen den nächsten Podestplatz klar verpasst. In der Staffel über 4x6 Kilometer kamen Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider und Franziska Preuß am Sonntag nicht über Rang fünf hinaus. Zwei Strafrunden von Preuß und eine Extrarunde von Schneider sowie insgesamt 15 Nachlader waren am Ende zu viel, um in den Kampf um die Top-Platzierungen eingreifen zu können.

Am Ende lag das DSV-Quartett 4:20,6 Minuten hinter den siegreichen Französinnen. Zweite wurden die Norwegerinnen, Rang drei ging an Schweden. Damit blieb Platz zwei für Preuß im Sprint das beste Resultat für das deutsche Frauen-Team beim ersten Heim-Weltcup der Saison.

Voigt wechselte nach zwei Nachladern als Vierte auf Janina Hettich-Walz, die 16 Sekunden hinter den führenden Schwedinnen in die Loipe ging. Im Stehendschießen hatte Hettich-Walz dann mit stärkerem Wind zu kämpfen, räumte aber dank der Nachlader die Scheiben ab. Der Rückstand beim zweiten Wechsel hatte sich dann aber auf die Spitze mit Frankreich auf 58,3 Sekunden vergrößert.

Schneider, die erkrankt beim letzten Weltcup vor Weihnachten in Lenzerheide fehlte, hatte große Probleme: Sowohl läuferisch als auch am Schießstand passte es noch nicht wieder für die 26-Jährige. Preuß hätte nach drei Strafrunden von Italien noch auf Rang vier laufen können, musste dann aber selbst 300 Extrameter laufen.