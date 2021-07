Deutsche Hockey-Damen erkämpfen Sieg gegen Spanien

Valencia. In ihrem dritten Spiel beim letzten Lehrgang vor den Olympischen Spielen haben die deutschen Hockey-Damen ihren ersten Sieg gefeiert.

Gegen Gastgeber Spanien gelang der Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger in Valencia ein 3:1 (2:1). Nach einem frühen Rückstand (9. Minute) sorgten die Hamburgerinnen Lena Micheel (13.), Charlotte Stapenhorst (25.) und Lisa Altenburg (44.) mit ihren Toren für die Wende zu Gunsten der DHB-Auswahl.

"Da waren heute wirklich gute Dinge dabei", sagte Reckinger nach der Partie, in der sich sein Team für die in der Vorwoche erlittene 0:1-Niederlage an Spanien revanchierte. Am Dienstag (13.00 Uhr) folgt noch das letzte Testspiel vor dem Olympia-Turnier gegen Argentinien. Das erste Duell dieser beiden Teams war am Samstag 2:2 ausgegangen.

