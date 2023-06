Deutsche Hockey-Frauen unterliegen Neuseeland

Amsterdam Nach der zweiten Niederlage nacheinander können die deutschen Hockey-Frauen in der ProLeague nicht mehr im Rennen um Platz drei eingreifen.

Die Mannschaft von Trainer Valentin Altenburg unterlag in Amsterdam Neuseeland mit 1:3 (0:0) im Penalty-Shootout und bleibt mit 23 Punkten auf Rang fünf hinter Belgien (24) und dem Dritten Australien (31). Dabei scheiterten gleich drei deutsche Spielerinnen, lediglich Sonja Zimmermann traf für die DHB-Auswahl.

Am Montag hatte das deutsche Team mit 1:2 die zweite Niederlage gegen die Niederlande hinnehmen müssen. Die Gastgeberinnen feierten bislang 13 Siege aus 14 Spielen und sind vorzeitig souveräner Gewinner der ProLeague-Saison. Für die deutschen Damen stehen zum Abschluss am 30. Juni und 3. Juli noch zwei Spiele in Antwerpen gegen die USA an.