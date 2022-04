Deutschland-Tour und Plan International schicken in Weimar für guten Zweck Hobbyradler auf die Strecke

Weimar. Deutschland-Tour und das Kinderhilfswerk Plan International bringen in Weimar Hobbyradler auf die Spuren der Profis. Wer Spenden gesammelt hat, darf als Belohnung vor dem Peloton die Originalstrecke abfahren. Ab sofort kann sich jeder anmelden.

Wenn die Deutschland-Tour am 24. August in Weimar startet, wollen die Organisatoren und das Hilfswerk Plan International die große Radsport-Bühne nutzen, um die notleidenden Kinder in der Ukraine zu unterstützen. Unter dem Motto „Radfahren und Gutes tun“ sollen dabei ambitionierte Hobbyfahrer vor der Rundfahrt auf Spendensammlung gehen. Als Belohnung dürfen sie zum Prolog in Weimar und tags darauf auf der 1. Etappe nach Meiningen vor dem Peloton wie die Profis auf der ausgeschilderten Originalstrecke fahren.

Ab sofort können interessierte Radler ihren Startplatz buchen und dann für die Ukraine-Hilfe auf Spendensammlung gehen – ob nun bei Freunden, Nachbarn, im Verein oder am Arbeitsplatz. Das empfohlene Ziel, das bis zum 10. August erreicht werden soll, liegt bei 500 Euro pro Fahrerin oder Fahrer. Im vergangenen Jahr kamen die Teilnehmer auf durchschnittlich jeweils 630 Euro, insgesamt wurden mehr als 30.000 Euro gespendet.

Die Spendenaktion ist in diesem Jahr auch deshalb attraktiv, weil die Teilnehmer beim 2700 Meter langen Prolog durch die Innenstadt mit dem Ziel an der Weimarhalle und der ersten Etappe am 25. August über Rudolstadt und den Rennsteig nach Meiningen gleich zweimal am Start stehen dürfen. Wer mitmachen will, muss gut trainiert sein. Die kleine Gruppe von 20 bis 30 Radlern, begleitet von erfahrenen Guides und unterstützt durch den Service wie bei den Profis, rollt mit einem durchschnittlichen Tempo von 28 Kilometern pro Stunde.

Weitere Infos und Anmeldung: www.challenge.deutschland-tour.com