Devise für die Arnstädter Schwimmer: Ab ins Freie!

Arnstadt. „Wir wollen gern ein Lebenszeichen senden, dass es uns noch gibt“, sagen SV 02-Präsident Michel Zentgraf und sein „Vize“ Hans-Günther „Hacky“ Schlieter beim Pressetermin. Denn wie so viele Sportvereine waren auch die Schwimmer in diesem Jahr durch Corona weitgehend außer Gefecht gesetzt. Keine der drei geplanten Wettkampfveranstaltungen im Arnstädter Bad konnte stattfinden. Und auch sonst gab es kaum Wettkämpfe im Becken. „Selbst die Landesmeisterschaften sind ja ausgefallen“, sagt Michael Zentgraf, der als Verantwortlicher für die Senioren-Masters auch dem Vorstand im Thüringer Schwimmverband angehört.

Ausweich nach Geraberg und Plaue

Das traditionelle Masters-Schwimmen in Gera Anfang März war der letzte Wettkampf, den Arnstadts Schwimmsenioren bestreiten konnten. Erschwerend kam – nicht nur für die Arnstädter – hinzu, dass Hallenbäder im Jahre 2020 mit zu den am längsten wegen Corona geschlossenen Einrichtungen gehörten.

Beim SV 02, der in zwei Jahren sein 120-jähriges Bestehen feiern will, machte man daher im Sommer aus der Not eine Tugend. „Wir sind zum Training mit den Masters nach Geraberg und mit den Breitensportlern nach Plaue in die Freibäder umgezogen“, erzählt Hacky Schlieter. „Die Masters hatten sich zu einer Fahrgemeinschaft entschlossen; die Fahrtkosten hatte der Schwimmverein übernommen. Dienstag, Donnerstag und Freitag konnten wir jeweils ab 10 Uhr im wunderschönen Freibad in Geraberg auf der 50- oder der 25-Meter-Bahn trainieren. Das wurde bis zur Schließung des Bades im September von den Masters intensiv wahrgenommen.“ Die Sportler erwiesen sich dabei übrigens als sehr wetterfest. „Wir hatten von vier bis 20 Grad Wassertemperatur alles dabei“, so Schlieter. „Aber zur Not wurde eben im Neoprenanzug geschwommen. Wir danken den Schwimmmeistern in Plaue und Geraberg für die sehr gute Zusammenarbeit.“

Verlorener Jahrgang?

Auch mit dem Arnstädter Bad-Verantwortlichen Oliver Steinacker sowie mit Heiko Herzer als Sportverantwortlichen der Stadtverwaltung gebe es eine gute Zusammenarbeit, betont Michael Zentgraf. Sorgen machen ihn aber, dass kaum Nachwuchstraining und vor allem auch kaum Schwimmkurse stattfinden konnten. Der 2020er-Jahrgang drohe ein verlorener zu werden, so Zentgraf. „Wir hatten ja nur Januar bis Anfang März und September/Oktober Termine im Arnstädter Bad.“

Zudem fehlten eben die Wettkämpfe, um sich mit anderen Sportfreunden zu messen, um zu wissen, wo man eigentlich mit der eigenen Leistung steht. Immerhin sind 127 der 237 Vereinsmitglieder Kinder und Jugendliche. Auch um die 52 ehrenamtlichen Kampfrichter im Verein macht sich Michael Zentgraf Gedanken. „Viele Weiterbildungsveranstaltungen sind ausgefallen. Da ist es natürlich schwierig, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.“

Dass trotz des sehr eingeschränkten Trainingsbetriebes die Vereinsmitglieder, die immerhin eine Altersspanne von sechs bis über 90 Jahre haben, zur Stange hielten, freut den Präsidenten dagegen besonders. „Wir hatten bis jetzt nur 17 Austritte“, sagt er. „Und die waren dadurch bedingt, dass junge Leute zum Studium oder zur Ausbildung weggegangen sind. Wir haben auch kaum Anfragen, dass die Leute die Beiträge zurückwollen. Sie rufen vielmehr an und fragen, wie es uns geht, machen uns Mut und wollen wissen, wie es weitergeht.“

Hoffen auf nächstes Jahr

„Die Mitglieder sind unser größter Schatz“, so Hacky Schlieter. „Wir konnten vergangenes Jahr auch unsere internen Veranstaltungen wie das Weihnachtsschwimmen nicht absolvieren. Auch dafür hat man Verständnis. Wir bedanken uns bei ihnen, wünschen alles Gute fürs neue Jahr und natürlich vor allem Gesundheit.“ So hoffen die beiden Vereinschefs inständig, auch wieder die gewohnten Wettkämpfe stattfinden mögen. „Wir planen mit allen drei Veranstaltungen“, verspricht Michael Zentgraf. „Die Offenen Arnstädter Stadtmeisterschaften im Juli, unseren Kinderwettkampf im September und das Masterschwimmen im November. Damit hätten wir wieder jeweils ein Angebot für alle Altersgruppen.“