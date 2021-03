DFB: Bierhoff richtet deutliche Worte an Brandt und Draxler

Als DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Montag zu der Situation von Julian Brandt und Julian Draxler befragt wurde, da wurde er deutlich. "Man kann das als Zeichen interpretieren, dass man mit ihrer Entwicklung nicht zufrieden ist. Der Trainer hat nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung."

Deswegen hat Bundestrainer Joachim Löw beide nicht nominiert. Julian Brandt (24) wirkt beim BVB seit Wochen gehemmt. Julian Draxler (27) steht bei Paris Saint-Germain im Schatten der großen Stars. Nun müssen beide fürchten, aus dem Kader für die Europameisterschaft 2021 zu fliegen, obwohl Brandt und Draxler in der Vergangenheit lange als kommende Stützen der Nationalelf angesehen wurden. Doch ihre Entwicklung stagniert. "Ich hoffe natürlich, dass sie noch mal an vergangene Leistungen anknüpfen können", meinte Bierhoff.

DFB-Elf startet gegen Island in die WM-Qualifikation

Der DFB-Direktor nahm am Montag aber auch die Spieler in die Pflicht, die in den zwei Wochen im Kader stehen. „Wir wollen gute Ergebnisse erzielen, vorne weg marschieren. Wir wollen zeigen, dass wir der Favorit in der Gruppe sind“, sagte er.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) startet am Donnerstag in Duisburg (20.45 Uhr/RTL) gegen Island in die Qualifikation für die Winter-WM in Katar. In den Spielen gegen Island, in Rumänien (28.3.) und gegen Nordmazedonien (31.3.) erneut in Duisburg soll sich das DFB-Team aber auch „Selbstvertrauen für die EM“ holen. (las)