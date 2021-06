DFB: England - und dann? Das wären die möglichen Gegner

Essen. Deutschland steht bei der EM im Achtelfinale und trifft in London auf England. Doch wer wären die nächsten Gegner - und wo?

Leroy Sané wird gewiss nicht an die Verteilung der Paarungen im EM-Achtelfinale gedacht haben, als er im letzten Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ungarn in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ball nach vorn trieb. Mit einem simplen Querpass hätte er das 3:2 einleiten müssen, das Deutschland den Gruppensieg und ein vermeintlich einfaches Achtelfinal-Spiel gegen die Schweiz beschert hätte. Doch Sané verdaddelte den Pass, es blieb beim 2:2 und das DFB-Team tritt nun in Wembley gegen England (Dienstag, 18 Uhr/ARD) an. Klingt schwer. Doch wie schlimm ist das wirklich?

DFB-Team: Im möglichen Viertelfinale gegen Schweden oder Ukraine

Ein Blick auf den EM-Spielplan verrät: Sollte Deutschland England bezwingen können und ins Viertelfinale einziehen, wäre Sanés Fehler gar nicht so schlimm.

Gegner wäre am Samstag, 3. Juli, um 21 Uhr im Olympiastadion Rom der Sieger der Partie zwischen Schweden und der Ukraine. Beide Gegner haben in der Vorrunde keine Bäume ausgerissen. Schweden gewann zwar die Gruppe E und trotzte Spanien, einem der drei Top-Favoriten, ein 0:0 ab, besiegte aber die Außenseiter Slowakei (1:0) und Polen (3:2) nur hauchdünn. Der mit dem Gruppensieg verbundene Sieg gegen Polen gelang in der vierten Minute der Nachspielzeit, als der Gegner seine Abwehr komplett entblößt hatte. Die Ukraine wurde Dritter der Gruppe C, besiegte nur Nordmazedonien mit 2:1. Die Spiele gegen die Niederlande (2:3) und Österreich (0:1) gingen verloren.

Weitere Infos zur EM gibt es hier:

Die kniffligste Aufgabe, die im Halbfinale droht, heißt Niederlande. Die weiteren Gegner Tschechien, Wales und Dänemark zählen zur Kategorie "schlagbar". Das DFB-Team würde von Rom wieder nach London zurückkehren und am Mittwoch, 7. Juli, um 21 Uhr spielen.

Georginio Wijnaldum könnte mit den Niederlanden im EM-Halbfinale auf Deutschland treffen. Foto: dpa

EM 2021: Klassiker Deutschland gegen Niederlande im Halbfinale?

Die Niederländer setzten sich in der Gruppe C souverän durch - hatten aber auch einfache Gegner. Sie besiegten die Ukraine knapp (3:2), Österreich (2:0) und Nordmazedonien (3:0) aber hochverdient. Trainer Frank de Boer hat ein prominent besetztes Team zusammen - die Stars sind Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum und Memphis Depay.

Die Bilanz in den vergangenen Jahren ist ausgeglichen. In der EM-Qualifikation gab es 2019 je einen Auswärtssieg für beide Teams - Deutschland siegte 3:2 in Amsterdam, die Niederlande 4:2 in Hamburg. Im Jahr 2018 waren die Teams in der Nations League aufeinander getroffen. Ein Spiel endete unentschieden (2:2), eins gewannen die Niederlande (0:3).

Erst im Endspiel "droht" ein Top-Favorit: Belgien, Spanien und Weltmeister Frankreich befinden sich in der anderen Hälfte des Spielplans. Sie wären schon vor dem Halbfinale die DFB-Gegner gewesen, wenn Sané getroffen hätte.

Das Finale steigt am Sonntag, 11. Juli, um 21 Uhr in London. (aer)

Deutschlands mögliche Gegner im Überblick: