DFB-Keeper Neuer: Müller wird bei EM Führungsrolle einnehmen

München. Torhüter Manuel Neuer (35) hat die Rückkehr von Mats Hummels (32) und Thomas Müller (31) in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft begrüßt.

Über seinen Münchner Vereinskollegen Müller sagte Neuer in der "Welt am Sonntag": "Was Thomas leisten kann, haben wir in den vergangenen Monaten beim FC Bayern gesehen. Vom Naturell und seiner fußballerischen Klasse her wird er sofort wieder eine Führungsrolle einnehmen."

Bundestrainer Joachim Löw hatte die vor zwei Jahren von ihm ausgemusterten Weltmeister von 2014 für die anstehende Europameisterschaft vom 11. Juni bis 11. Juli in die Nationalmannschaft zurückgeholt.

Für die Abwehr könne der Dortmunder Hummels "ein entscheidender Stabilisator sein", sagte Neuer und betonte: "Bei einem Turnier ist jeder Fehler entscheidend, eine stabile Defensive ist Basis für eine erfolgreiche EM." Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrundengruppe F in München gegen Frankreich, Portugal und Ungarn.

