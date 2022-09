Essen/London Deutschland ist gegen England zu einem 3:3 gestolpert. Jamal Musiala überzeugte, doch die Defensive wackelte. Die Einzelkritik.

Die deutsche Nationalmannschaft hat einen wilden Abend in England erlebt. Trotz einer 2:0-Führung ist die DFB-Elf zum Abschluss der Nations League am Montagabend in Wembley am Ende nur zu einem glücklichen 3:3 (0:0) geschlittert. Die Einzelkritik.