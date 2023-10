DFB-Pokal: Bayern-Spiel in Saarbrücken - Rasenproblem noch immer nicht final geklärt

Saarbrücken. Ob Rekordmeister Bayern München am Mittwoch bei Drittligist FC Saarbrücken zur Zweitrundenpartie des DFB-Pokal antritt, ist weiter offen.

Die Entscheidung über eine Austragung des Zweitrundenspiels im DFB-Pokal von Rekordsieger Bayern München beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken am Mittwoch wird final erst am Spieltag getroffen. Dies bestätigte der Saarbrücker Klubsprecher Peter Müller auf SID-Anfrage.

„Wir sind sehr guter Hoffnung und gehen fest davon aus, dass das Spiel stattfinden wird“, sagte er. Die Zuversicht speise sich aus den jüngsten Eindrücken im Ludwigsparkstadion. Die Aerifizierung des nach tagelangem Regen aufgeweichten Rasens habe bereits erste Ergebnisse gezeitigt. „Es sind keine Pfützen mehr auf dem Platz, er ist nur noch feucht“, sagte Müller.

Begehung des Rasens steht noch aus

Bei einer Begehung des Rasens am Dienstag um 14.00 Uhr wollen sich Vertreter der Stadt als Eigentümer des Stadions, des Vereins und des Saarländischen Fußball-Verbandes ein umfassendes Bild von der Lage machen. Eine Anreise der Bayern ist erst am Spieltag geplant. Anpfiff ist am Mittwoch um 20.45 Uhr (ARD und Sky).

Auch die Wetterprognosen stimmen die Gastgeber optimistisch. In der Nacht auf Dienstag hat es kaum mehr geregnet, für Mittwoch ist kein weiterer Niederschlag vorhergesagt. Die Partie ist mit 16.003 Zuschauern bereits seit Wochen ausverkauft.

Absage des Pokalspiels? Bayern München ist dagegen

Starke Regenfälle hatten am vergangenen Sonntag noch zum Abbruch des Drittligaspiels des ehemaligen Bundesligisten gegen Dynamo Dresden in der Halbzeit geführt. Eine Absage der Pokalbegegnung wäre aus Sicht der Bayern aufgrund des dicht gedrängten Terminkalenders mit Spielen in drei Wettbewerben nicht wünschenswert. Eine Verlegung in ein anderes Stadion ist organisatorisch nicht möglich. sid