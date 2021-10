DFB-Pokal: Frauen des FC Carl Zeiss Jena ziehen ins Viertelfinale ein

3:1 (0:0) siegt das Team von Trainerin Anne Pochert über den Karlsruher SC im Achtelfinale.

Die Frauen des FC Carl Zeiss Jena stehen im Viertelfinale des DFB-Pokal. Am Sonnabend siegte das Team von Trainerin Anne Pochert 3:1 über den Karlsruher SC im Achtelfinale des Wettbewerbs.

Die Tore der Begegnung vielen allesamt in der zweiten Halbzeit. In der 68. Minute erzielte Verena Volkmer vom Elfmeterpunkt das 1:0 für den Bundesligisten aus Thüringen, doch nur drei Minuten später konnten die Gastgeberinnen aus der Regionalliga dank Lisa Grünbacher zum 1:1 (71.) ausgleichen. In der 83. Minute erhöhte Jenas Karla Görlitz auf 2:1; anschließend war Anna Weiß (87.) für den FC Carl Zeiss Jena erfolgreich und traf zum 3:1-Endstand für die Fußballerinnen von der Saale.