Die Angst vor einer Corona-Infektion ist beim DFB groß

Düsseldorf Durch die Fußball-Länderspiele in Europa steigt das Risiko einer Corona-Erkrankung. Beim DFB werden die England-Legionäre separiert.

Normalerweise gilt eine Grüppchenbildung innerhalb einer Mannschaft ja oft als Quell allen Unheils, doch in der Corona-Pandemie müssen viele Grundsätze gedehnt werden. Und so separiert der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seine fünf England-Legionäre in den kommenden zwei Wochen ganz bewusst von den anderen Spielern im Düsseldorfer Hotel. Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Bernd Leno lassen sich ihr Mittagessen also ohne die Kollegen schmecken.