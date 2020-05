Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Filzkugeln fliegen wieder in Gera

Seit Montag können die Tennisbälle im Freistaat wieder über das Netz fliegen. Davon profitieren auch die beiden Tennisvereine der Stadt.

„Wir stehen in den Startlöchern. Unsere Anlage ist betriebsbereit. Wir haben einen Antrag auf die Nutzung bei der Stadt gestellt und warten auf die Freigabe“, so Frank-Thomas Seyfarth, der Vereinsvorsitzende des TC 90 Gera am Dienstag Vormittag. Die ging im Tagesverlauf ein, so dass bereits am Mittwoch die ersten Damen bei strahlendem Sonnenschein aktiv werden konnten. Freilich gelten auch weiterhin diverse Einschränkungen. Für den Spielbetrieb ist wichtig, dass Einzel erlaubt, Doppel aber aufgrund des Sicherheitsabstands von zumindest eineinhalb Metern ausgeschlossen sind. Zugleich dürfen die Duschen und Umkleiden in den Vereinsräumen nicht benutzt werden.

„Natürlich wollen wir Menschenaufläufe vermeiden. Dafür haben wir Vorkehrungen getroffen. Auch genügend Desinfektionsmittel ist vorhanden“, erklärt Frank-Thomas Seyfarth. Das Aushängeschild des TC 90 Gera sind die Herren 55, die im Vorjahr als Aufsteiger die Ostliga gewannen und sich nun in der Regionalliga Süd-Ost mit den besten Teams aus Bayern und Sachsen messen. Der Spielbetrieb hat bereits in der privat betriebenen Lusaner ProSportArena wieder begonnen, in der auch der vornehmlich auf den Nachwuchs setzende Verein ProSportKids Gera sein Zuhause hat.

Auch hier sind viele Auflagen zu erfüllen. Benutzt werden dürfen derzeit nur die drei Freiluftplätze. Die Halle ist noch gesperrt, ebenso die Squash-Courts. „Wir sind auf den Neustart vorbereitet. Alles wird sich schnell wieder hochfahren. Anfragen haben wir viele. Nach Stubenkoller und Gewichtszunahme rechnen wir damit, dass sich die Plätze schnell füllen“, so Anlagenpächter Torsten Wolf. Der Nachwuchs der ProSportKids steigt am Donnerstag wieder ins langersehnte Training ein.

Der Thüringer Tennisverband hat den Vereinen bis 15. Mai Zeit gegeben, ihre Mannschaftsmeldungen für das Spieljahr nochmals zu überdenken. Losgehen soll es dann im Juni. Falls bis in die Sommerferien hinein gespielt wird, könnten sich Schwierigkeiten ergeben. Genauso problematisch erscheint für die langen Fahrten nach Zella-Mehlis, Eisenach oder Nordhausen das Verbot von Fahrgemeinschaften. Doch auch auf die Reduktion des Mannschaftsspielbetriebs, der sowieso ohne Doppel auskommen muss, ist man bei den ProSportKids vorbereitet.

„Dann organisieren wir in der zweiten Jahreshälfte eben in den einzelnen Altersklassen selbst Leistungsklassenturniere vor Ort. In den Altersklassen Ü 50 und U 14 haben wir vor Corona damit schon gute Erfahrungen gemacht“, sagt Torsten Wolf zufrieden darüber, das die Tennispause endlich vorbei ist.