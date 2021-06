Die Kelle ist für den Bad Berkaer Siegfried Graf wie ein Jungbrunnen

Bad Berka. Siegfried Graf vom BSV Bad Berka feiert heute seinen 80. Geburtstag und ist immer noch regelmäßig am Tischtennis-Tisch aktiv.

1967 gründete Siegfried Graf die Tischtennisabteilung in der BSG Einheit Bad Berka. Heute feiert er seinen 80. Geburtstag im Kreise seiner Familie.

Als Siegfried Graf 1966 vom Studium zum Maschinenbauingenieur zurück in die Kurstadt kam, begann er sich in der BSG Einheit zu engagieren und gründete die Abteilung Tischtennis. Von 1967 bis 1989 war er als Sektionsleiter in der damaligen BSG Einheit Bad Berka ehrenamtlich engagiert. Egal ob er Tischtennis in der BSG Einheit Bad Berka, SV Bad Berka oder aktuell BSV 04 Bad Berka spielte und noch spielt, ist er dem Sport immer treu geblieben. Viele sportliche, organisatorische und auch rechtliche Veränderungen hat er in seinen 54 Jahren als Chef und Spieler miterlebt. Immer ist er mit Herz und Leidenschaft dabei gewesen.

Seit 1967 bestritt Siegfried Graf mehr als 1000 Punktspiele und Turniere für Bad Berka. Der Zeitaufwand für die vielen Vorbereitungs- und Trainingsstunden ist kaum nachvollziehbar und wäre sicher beeindruckend. Graf wird als fairer, zuverlässiger und einsatzfreudiger Freund in der Region geschätzt.

Seit ein paar Jahren nimmt er nicht mehr am regelmäßigen Punktspielebetrieb teil. Steht aber als Ersatzmann immer gern zur Verfügung. Er kommt noch regelmäßig ein bis zweimal die Woche zum Training. Besonders stolz ist Siegfried, dass seine TischtennisGene an seine Tochter Kathrin und ihre Zwillinge Jakob und Jonas weiter gegeben wurden. Besonders aber dankbar ist er seiner Ehefrau Gisela, dass sie immer Verständnis für sein Hobby hatte und ihn unterstützt.

Alle ehemaligen und aktuellen Spielerinnen und Spieler sind Graf für alles dankbar und hoffen, dass er noch lange seinem Hobby treu bleiben kann.