Die Lehren aus den Finals sollen 2023 NRW nützen

Berlin. Was lief gut, was lief schief bei den Finals? Vor allem die Leichtathletik gibt bei der Analyse des Zuschauerzuspruchs Anlass zur Sorge.

Viel Zeit zum Entspannen nahm sich Hagen Boßdorf am Montag nicht. Am Abend zuvor war die dritte Auflage der „Finals“ zu Ende gegangen, die der 57-Jährige als Koordinator mitverantwortet. Doch weil sich das Multisportformat, das an den vergangenen vier Tagen in Berlin 14 Sportarten in der Suche nach insgesamt 190 nationalen Champions vereinte, mittlerweile fest etabliert hat, ging es für den ehemaligen Sportkoordinator der ARD und sein Team bereits um die Lerneffekte für die kommenden Veranstaltungen. 2023 ist Nordrhein-Westfalen mit Düsseldorf und Duisburg Ausrichter, für 2024 hat Dresden starkes Interesse angemeldet.