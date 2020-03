Wie gehen die Fußball-Thüringenligisten mit der Wettkampfpause um?

Enrico Leifheit, Eintracht Sondershausen: „Es ist schwer, das richtige Rezept zu finden. Vorrangig war unser Plan, die Integration der neuen Spieler voranzutreiben in der Wettkampffreien Zeit, doch auch das ist nun hinfällig. Ich habe nun einen Trainingsplan entwickelt. Dieser hat drei Leistungsstufen. Dabei geht es darum, dass auf unterschiedliche Aspekte Wert gelegt wird. Der eine muss im Läuferischen etwas mehr machen, der andere in der Schnelligkeit, ein weiterer bei der Kraft. Auch muss man die Verletzten oder frisch Genesenen einbeziehen. Diese Pläne haben die Jungs gestern Nachmittag bekommen. Kontrollieren kann ich das Ganze eher nicht. Da spielt eben das Vertrauen eine große Rolle. Ich weiß aber, dass die Jungs Sport machen, auch ohne Anordnung. Um Sport draußen zu machen, wie Fahrradfahren oder Laufen, ist es im Moment das beste Wetter. Glücklich sind wir mit der Situation nicht, wir wollen spielen und trainieren. Denn wir spielen Fußball nicht weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Hoffen wir mal, dass sich das Ganze bald wieder beruhigt. Ende dieser Woche bewerten wir dann alles neu.“

Marcus Mettke, Blau-Weiß Bad Frankenhausen: „Unser Vorstand hat am Sonntag noch mal getagt und eine Entscheidung getroffen. Denn zunächst wollten wir mit dem Trainingsbetrieb in kleinerer Form weitermachen. Doch nun wurde entschieden, dass nun auch der Trainingsbetrieb eingestellt wird. Ich kann diese Entscheidung nur begrüßen und stehe voll dahinter. Auch wenn wir natürlich gerne trainiert hätten. Aber in der jetzigen Situation, in der es immer wieder neue Erkenntnisse gibt, kann man nichts anderes tun als abwarten. Diese Entscheidung haben wir den Jungs sofort mitgeteilt und auch hier gab es größtenteils Verständnis. Nun entwickeln mein Co-Trainer und ich Trainingspläne, den wir den Jungs mit auf den Weg geben. Dieser wird im Großen und Ganzen ähneln. Nach zwei Wochen werden wir die Situation neu bewerten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir ab dem 31. März wieder ins „normale“ Training einsteigen werden. Denn die Prognosen verheißen nichts Gutes. Jetzt zählt in erster Linie erst einmal, dass alle gesund bleiben, sich keiner ansteckt und der Virus so gut es geht eingedämmt wird.“

Thomas Wirth, Preußen Bad Langensalza: „Der Trainingsbetrieb für alle Mannschaften ist für die kommenden zwei Wochen eingestellt. Ich halte diese Maßnahme für völlig richtig. Wie man jetzt angesichts der Tatsache, dass keiner weiß, wann und ob überhaupt in dieser Saison noch einmal gespielt werden kann, das Training gestaltet, ist absolut schwer zu entscheiden. Ich habe mich bereits mit Trainerkollegen aus Jena und Gera zu diesem Thema ausgetauscht. Man weiß nicht, wie lange die Pause dauern wird. Das macht es natürlich schwer, die Jungs zu motivieren. Man kann die Spieler nicht unter Dauerbelastung stellen, weil man nicht weiß, wann das erste Spiel nach der Pause ansteht. Die Grundfitness soll erhalten bleiben, deshalb sollen die Spieler zweimal pro Woche 30 bis 45 Minuten laufen und individuell Kräftigungs- und Dehnungsübungen absolvieren. Ich erhalte die Daten per App und kann die Anforderungen dann individuell anpassen. Ich bin gespannt, wann es weitergehen wird. Eigentlich kann man auch nicht abrupt wieder beginnen – dann wäre die Verletzungsgefahr für die Spieler viel zu groß.“

Ronny Löwentraut, 1. SC Heiligenstadt: „Das ist natürlich eine Situation, von der keiner weiß, wie lange sie noch andauern wird. Für einen Trainer ist das natürlich alles andere als ideal, aber momentan gibt es natürlich wichtigere Dinge. Der Verein hat den Trainingsbetrieb erst einmal bis zum 31. März für alle Mannschaften komplett gesperrt. Seit dem vergangenen Sonntag haben alle meine Spieler eine Lauf-App auf ihrem Handy. Ich habe ihnen eine Vorgabe mitgegeben, sie müssen pro Woche drei Läufe über je eine Stunde absolvieren und mir dann ihre Daten schicken. Eine exakte Zeitvorgabe gibt es nicht. Meine Frau war aber früher Leichtathletin, die guckt sich dann mal die jeweiligen Daten an und teilt mir dann mit, ob das so passt. Die Jungs sollen eine gute Grundphysis beibehalten. Elf oder zwölf Kilometer sollten es schon sein. Drei Spieler haben mir ihre Daten bereits am Sonntag geschickt. Neben dem Laufen kommen auch noch Stabilitätsübungen für die Rücken- und die Rumpfmuskulatur hinzu. Fußballspezifische Inhalte fehlen derzeit natürlich gänzlich, das ist alles andere als ideal.“

Volker Reinhardt, Wacker Teistungen: „Der Trainings- und Spielbetrieb aller Mannschaften im Verein wird bis Ende März ruhen. Wie werden uns in der nächsten Woche mit dem Vorstand treffen und dann alles weitere nach gemeinsamer Absprache erörtern. Ich mache als Trainer da keine Alleingänge. Konkrete Trainingspläne habe ich den Spielern noch nicht mit an die Hand gegeben. Ich habe aber jedem ans Herz gelegt, individuell zu trainieren. Da muss man ja auch inhaltliche Unterschiede machen, ob einer zuletzt verletzt war und pausieren musste oder nicht. Die Fitnessräume sind ja gesperrt, deshalb sollen die Jungs draußen Laufeinheiten absolvieren. Man kann ja auch Steigerungsläufe machen, da gibt es mit Sicherheit viele Möglichkeiten. Wir wollen nicht wieder bei Null anfangen, wenn es wieder losgeht. Taktisch uns technisch kann man derzeit leider nicht viel machen. Wir haben aber in der Vorbereitung gut gearbeitet, nicht umsonst haben wir unsere Spiele gewonnen. Da habe ich schon gemerkt, dass die Jungs sehr diszipliniert sind und professionell arbeiten. Ich muss sagen, das hat mir imponiert.“