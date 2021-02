Die richtige Entscheidung

Die erlösende Nachricht der Gesellschafterversammlung der Liga erreichte die Basketball-Löwen am Montagabend: Die Vereine hatten sich mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass sowohl aus der Pro A als auch der Pro B, in der die Erfurter derzeit Letzter der Südstaffel sind, niemand absteigen wird. Somit bleiben die Löwen drittklassig, nachdem sie bereits in der letzten Saison coronabedingt als Schlusslicht drinbleiben durften.

Steine hörte man bei Florian Gut deshalb nicht fallen. Doch die Erleichterung darüber, dass die Basketball-Löwen nicht absteigen werden, war dem sportlichen Leiter deutlich anzumerken. „Es entbindet die Mannschaft zwar nicht davon, in den verbleibenden Spielen zu zeigen, wozu sie in der Lage ist, aber es freut uns natürlich und bringt uns Planungssicherheit“, sagte er.

Die Entscheidung, den Abstieg wie schon in der letzten Saison auszusetzen, ist die einzig richtige: Einige Teams, darunter die Löwen, wurden von der Pandemie deutlich stärker heimgesucht als andere und konnten, mit mehrwöchigen Zwangspausen und Folgeverletzungen durch die Überlastung der vielen Nachholspiele, schlichtweg nicht wettbewerbsfähig sein. In einigen Spielen mussten die Löwen wie auch andere Teams ohne diverse Leistungsträger und mit nur zwei, drei Wechselspielern antreten und standen so von vornherein auf verlorenem Posten. Nun können sie – ohne Druck, außer dem eigenen – testen, welche Spieler sie behalten wollen und welche nicht.

Klar ist aber auch: In der nächsten Saison gibt es – hoffentlich – keine Ausreden mehr!