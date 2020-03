Die vier Ilm-Kreis-Teams scheitern im Pokal

Das war es mit dem diesjährigen Kreispokal für die Fußballer aus dem Ilm-Kreis. Alle vier Mannschaften mussten sich teils knapp, teils gegen starke Konkurrenz im Viertelfinale verabschieden.

Die zumindest vom Papier her besten Chancen hatte der SV Gehren, der sich nach der Niederlage in Apolda nun nach Weimar aufmachte, um beim Schöndorfer SV zu bestehen. Bei besten Bedingungen auf dem diesmal größeren und fast neuen Kunstrasenplatz in Weimars Stadtteil tasteten sich beide Teams erstmal ab. Bis auf ein paar Halbchancen standen beide Defensivreihen ganz ordentlich und machten das Kombinationsspiel schwer. Lange Bälle in die Spitze wurden meist abgefangen oder fielen der Fahne des Assistenten zum Opfer. Bei einem gefährlichen Fernschuss musste Gehrens Keeper Andreas Richter alles aufbieten, war später bei einer Einzelaktion von Schöndorfs Dasmir Mahmudovski machtlos.

Nur fünf Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, da gab es Elfmeter für die Gäste. Den parierte zwar der Torwart, doch Christian Haueisen war gedankenschnell beim Abpraller und glich aus. Nur wenige Minuten später musste Richter aber nach Neunemanns Tor den Ball aus dem Netz holen. Glück hatte er in den folgenden Minuten, dass es beim 1:2 blieb. Schöndorf hätte für die Vorentscheidung sorgen müssen, tat dies aber erst in der 75. Minute, als bei einem Konter Mahmudovski nach Vorlage von Neunemann traf. Gehren gab sich nicht auf, versuchte alles, blieb aber an diesem Tag im Angriff zu ungefährlich.

Kreisligist Niederwillingen hatte sich am Vortag bis in die Verlängerung gegen die SG Oberweißbach gekämpft, gab sich nie auf, unterlag aber knapp mit 4:5. Martinrodas Reserve führte gegen den VfB Apolda lange Zeit mit 1:0, ehe Gästespieler Darius Fauer mit einem Hattrick das Spiel drehte. Die zweite Mannschaft des SV 09 Arnstadt war derweil gegen den FC Einheit Bad Berka aus der Kreisoberliga so gut wie chancenlos und verlor schließlich recht deutlich mit 1:6.