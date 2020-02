Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Die Wochen der Wahrheit

In der Bundesliga spitzt sich der Titelkampf immer mehr zu und in der Champions League gilt es im Achtelfinal-Hinspiel den Grundstein für den Viertelfinaleinzug zu legen. Im deutschen Fußball haben die Wochen der Wahrheit begonnen. Eigentlich eine Paradedisziplin des Dauermeisters aus München. Oft hat der FC Bayern gerade in dieser Phase der Saison mit Siegen am Fließband den Verfolgern früh den Zahn gezogen.

Aktuell sieht die Sache aber anders aus. RB Leipzig und Borussia Dortmund haben in der vergangenen Woche erst im Achtelfinale der Königsklasse Stärke gezeigt, um dann in der Liga humorlos nachzulegen. Das ist man sonst eigentlich nur vom Bayern-Starensemble so gewöhnt. Thomas Müller, Manuel Neuer und Co. sind deshalb heute beim FC Chelsea schon gehörig unter Druck. Hinzu kommt, dass die Vereins-Oberen um Karl-Heinz Rummenigge wenig Zweifel daran aufkommen lassen, dass ein neuerliches Ausscheiden im Achtelfinale einer Weiterbeschäftigung von Trainer Hansi Flick übers Saisonende hinaus im Wege stehen würde. Zudem nähren die jüngsten Defensivleistungen leise Zweifel, ob die Münchner im Duell der europäischen Topteams so konkurrenzfähig sind, wie sie sich das selber wünschen.

Da sich RB nach der Schwächephase zu Jahresbeginn wieder als Titelaspirant präsentiert und Dortmund dank Phänomen Erling Haaland und Emre Can zu alter Konstanz gefunden hat, dürfen sich die Bayern in dieser Saison wohl keine Patzer erlauben. Für uns als geneigte Zuschauer verspricht diese Konstellation Spannung pur.