Djokovic feiert Team-Sieg mit Silvesterparty auf dem Platz

Perth Novak Djokovic beendet sein Jahr mit einem Sieg wenige Minuten vor Mitternacht. Anschließend animiert der Tennisstar die Fans zu einer kleinen Silvesterparty.

Novak Djokovic hat das serbische Team beim United Cup zum Auftaktsieg gegen China geführt und ist mit einer kleinen Party auf dem Tennisplatz ins neue Jahr gestartet.

Der Weltranglistenerste gewann zunächst sein Einzel gegen Zhang Zhizhen mit 6:3, 6:2. Nach dem 4:6, 2:6 von Olga Danilova gegen Zheng Qinwen setzte sich der 36-Jährige an der Seite seiner Teamkollegin im entscheidenden Mixed-Doppel durch. Das serbische Duo beendete die Partie gegen Zhang und Zheng mit 6:4, 1:6, 10:6 wenige Minuten vor Mitternacht in Australien.

Mit Countdown ins neue Jahr

Anschließend zählten Djokovic & Co. den Countdown zum neuen Jahr herunter, tanzten auf dem Platz und lagen sich in den Armen. „Wir sind sehr dankbar, dass ihr diese besondere Nacht mit uns verbringt“, sagte der 24-malige Grand-Slam-Turniersieger zu den Fans und rief sie dazu auf, bis Mitternacht auf den Tribünen zu bleiben. „Das war die Nummer eins auf meiner Bucket List: mit Novak zu spielen und zu gewinnen“, schwärmte Danilova. Serbien trifft im zweiten Gruppenspiel auf Tschechien, das zum Auftakt 0:3 gegen China verloren hatte.

Das deutsche Tennis-Team um Angelique Kerber und Alexander Zverev hatte die erste Partie beim United Cup 2:1 gegen Italien gewonnen und bekommt es am Montag mit Frankreich zu tun. Der United Cup dient auch der Vorbereitung auf die Australian Open in Melbourne. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt in zwei Wochen.