Dörfer verlängert Vertrag in Gera

Gera. Wismut Gera und Trainer Marcus Dörfer wollen den gemeinsamen Weg fortschreiben

Wismut-Trainer Marcus Dörfer hat seinen Vertrag mit dem Geraer Fußball-Thüringenligisten um zwei Jahre verlängert.

Der 37-Jährige, der vor zwei Spielzeiten vom Ortsrivalen SG Gera-Westvororte gekommen war und in Beulbar-Ilmsdorf bei Bürgel zu Hause ist, hatte mit den Orange-Schwarzen bis zum Saisonabbruch an der Tabellenspitze gelegen. Hinter den Kulissen bemüht man sich im Stadion am Steg noch um den Aufstieg in die NOFV-Oberliga.