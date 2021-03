Dominik Schneider: „Wären für die Oberliga gut gerüstet“

Der heutige Geschäfstführer und Sportmanager Dominik Schneider will mit seinem SV 09 Arnstadt in die Oberliga. Als Spieler hat der 45-jährige einst für den FC Erfurt-Nord in der Oberliga und davor für Rot-Weiß Erfurt zwölf Mal in der damals dritthöchsten Regionalliga gespielt.