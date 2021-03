Olympia DOSB will nicht schuld an geplatzten Olympia-Träumen sein

Sollte „Schwarzer Peter“ absehbar in den Rang einer olympischen Disziplin erhoben werden, gehört Deutschland ganz sicher zu den Medaillenhoffnungen. Seit das Internationale Olympische Komitee (IOC) eine Vorentscheidung für Brisbane als Austragungsort der Sommerspiele 2032 getroffen hat, zirkuliert zwischen Sport-Funktionären verschiedenster Ebenen und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in hohem Tempo die Verliererkarte. Keiner will schuld sein, dass die Bewerbung der „Rhein-Ruhr-City“ schon vor Abgabe der Unterlagen kläglich gescheitert ist.