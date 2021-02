Double und Babyglück in Behringen

Der Frauenfußball in Thüringen steckt in einer Talsohle. Dies gilt auch für den Sportkreis Eisenach, aus dem nur noch zwei Mannschaften, der Mosbacher SV (Verbandsliga) und der EFC 08 Ruhla (Kreisoberliga), die Saison 2020/21 aufnahmen. Vor 20 Jahren hätte wohl niemand so einen Einbruch im weiblichen Bereich prophezeit. Beim Durchblättern der Zeitungsseiten von einst fällt einem die Kreisliga-Zwischenbilanz der Saison 2000/2001 ins Auge, speziell die geradezu üppige Zahl von elf Mannschaften.