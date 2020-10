Drei Gibala-Tore bei souveränem Eintracht-Sieg gegen Geratal

Foto: Henning Most

Mit einem hochverdienten 3:0 (1:0) hat´sich Eintracht Sondershausen gegen die SpVgg Geratal in die Corona-Pause verabschiedet.

„Das war unser bestes Spiel dieser Saison und wir sind froh, vor dem Lockdown noch mal so erfolgreich Fußball spielen zu dürfen“, sagte Sondershausens Trainer Axel Duft nach dem souveränen 3:0 (1:0) über die SpVgg Geratal. Es war die Premiere des Verbandligisten auf dem nagelneuen Kunstrasen auf dem Göldner. „Man of the Match“ hieß Milos Gibala. Der Slowake erzielte alle drei Treffer (16., 70., 73.).