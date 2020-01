Drei Niederlagen für Geraer Volleyballerinnen

Das war kein erfolgreiches Wochenende für die Thüringenliga-Volleyballerinnen des Geraer VC.

Dass im TVV-Pokal-Viertelfinale gegen den Regionalliga-Zweiten 1. VSV Jena 90 die Chancen auf ein Weiterkommen am frühen Sonntagvormittag relativ gering sein würden, darauf war Trainer Björn Petersen eingestellt. Zwar zog sich der Gastgeber bei der 0:3-Niederlage und den mit 18:25, 23:25 und 16:25 verlorenen Sätzen recht achtbar aus der Affäre, konnte den klaren Favoriten aber nur im zweiten Durchgang fordern, als man in der Anfangsphase mit 6:1 und 10:3 führte und bis zum 23:23 mithielt. Insgesamt fehlte es aber an der erforderlichen Durchschlagskraft und Variabilität im Angriff.

Am Vortag hatten sich die Geraerinnen gegen Aufsteiger SV 1860 Oberweißbach und den Südharzer VC Nordhausen aber doch einiges vorgenommen. Schließlich wollte man gegen die Kontrahenten aus der unteren Tabellenhälfte das eigene Punktekonto aufbessern. was aber nur sehr bedingt gelang. In Oberweißbach hatte man schon das Hinspiel mit 2:3 verloren und sann nun auf Wiedergutmachung. Schwächen in der Endphase der ersten Satzes bestrafte der Liga-Neuling eiskalt - 19:25. Im zweiten Abschnitt begann der GVC vor ordentlicher Kulisse konzentrierter. Dass es nach einer 12:2-Führung am Ende noch einmal eng wurde (25:20), lag abermals an den Schwächen des Gastgebers. Im dritten Satz unterliefen Oberweißbach kaum Fehler. Gerade über die Mitte kam man immer wieder zu einfachen Punkten. Das 23:25 schmerzte den Geraerinnen, die den Schalter nicht mehr umlegen konnten und nach einem 18:25 im vierten Durchgang über eine 1:3-Niederlage quittieren mussten.

Gegen Nordhausen begann der Petersen-Sechser wie die Feuerwehr. „Da haben wir einmal bewiesen, was in uns steckt und Maßstäbe gesetzt. Stimmung, Ehrgeiz, Biss - alles hat da gestimmt“, so der Geraer Trainer nach dem 25:8-Auftakt. Nachdem man auch den zweiten Abschnitt mit 26:24 für sich entschieden hatte, wechselte der Nordhäuser Coach durch, was sich als Glücksgriff erweisen sollte. Fortan waren die Gäste nicht wiederzuerkennen, während der Geraer VC von Satz zu Satz spürbar konditionell nachließ.

„Auf der Bank haben mir die personellen Alternativen gefehlt. Nordhausen wurde immer stärker und wir immer schwächer“, so Björn Petersen, der fast tatenlos mit ansehen musste, wie sein Team die folgenden Sätze mit 20:25, 20:25 und 11:15 abgab und sich somit mit einem Zähler begnügen musste.

In der Thüringenliga-Tabelle fiel der GVC auf Platz sechs zurück und muss nun aufpassen, nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten.