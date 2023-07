Drei Rennen beim Oberhofer Skilanglauf-Weltcup im Januar 2024

Oberhof. Erstmals seit Dezember 2013 findet im kommenden Winter wieder ein Weltcup der Skilangläufer in Oberhof statt. Nun hat der Weltverband veröffentlicht, welche Rennen vom 19. bis 21. Januar 2024 in Thüringen ausgetragen werden.

Im vergangenen Winter hat Andreas Schlütter als Sportdirektor Skilanglauf im Deutschen Skiverband (DSV) die Rückkehr des Weltcups in jener Disziplin bereits angekündigt. Nun hat der Weltverband den Termin auch ganz offiziell in seinem Kalender für die bevorstehende Saison veröffentlicht. Zugleich steht fest, welche Wettbewerbe in Oberhof stattfinden werden. Nach dem letzten Rennen der Tour de Ski am 7. Januar in Val di Fiemme legen die Skilangläufer eine kurze Pause ein, reisen dann zum Weltcup nach Oberhof.

Vom 19. bis 21. Januar 2024 sind drei Wettbewerbe geplant. Ermittelt werden die Gewinner in den Disziplinen Sprint, Massenstart und in den Staffelrennen. Den Saisonauftakt vollziehen die Langläufer im finnischen Ruka (24. bis 26. November), das Saisonfinale wird im schwedischen Falun ausgetragen (15. bis 17. März).

Zuletzt gastierten die Skilangläufer zum Auftakt der Tour de Ski am 28./29. Dezember 2013 in Oberhof. Damals herrschte um die Jahreswende eine kritische Schneesituation. Inzwischen sind am Grenzadler neue Schneedepots errichtet. Zudem nutzen die Organisatoren die Infrastruktur des Biathlon-Weltcups, der vom 4. bis 7. Januar 2024 veranstaltet wird. Damit sollen die Kosten zusätzlich minimiert werden.

Zwei Thüringer Olympiasieger

Mit der Rückkehr des Skilanglauf-Weltcup wird auch dem Aufschwung der Sportart in Thüringen Rechnung getragen. Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis) als Olympiasiegerin von Peking sowie Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg) als olympische Silbermedaillengewinnerin in der Staffel lieferten herausragende Ergebnisse.

Oberhof richtet im kommenden Winter vier Weltcups in drei Sportarten aus. Denn neben den Skijägern und Langläufern gastierten auch im Rennrodeln die weltbesten Athleten erneut in Thüringen. Und das sogar doppelt. Vom 9. bis 11. Februar sowie eine Woche später sind zwei Weltcup-Wochenenden eingeplant. Als Winter-Topereignis in Thüringen kommt noch der Continental-Cup der Skispringer in Brotterode hinzu, der am 17./18. Februar 2024 vorgesehen ist.