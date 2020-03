Drei Weidaer Fechter auf dem Treppchen

Fest in Fechter-Hand war am Wochenende die Harpersdorfer Sporthalle. Der TuS Osterburg 90 Weida hatte zum traditionellen Osterburgpokalturnier des Nachwuchses geladen. Am Sonntag ging es für die Erwachsenen um den Thüringenpokal.

Drei Weidaer Talenten gelang der Sprung aufs Podest. Mit dem Florett die konnte neunjährige Alicia Charleen Nowack ihren dritten Platz vom Vorjahr wiederholen. Die Drittklässlerin von der Liebsdorfer Grundschule hatte in der Vorrunde drei ihrer vier Duelle siegreich gestaltet. „Ich bin ganz schön aufgeregt. Mama und Papa sind da. Zwei Wochen musste ich wegen einer Grippe eine Trainingspause einlegen. Dafür läuft es ganz gut“, meinte sie. Im Viertelfinale machte Alicia Charleen Nowack mit ihrer Gegnerin Julia Gradl aus Meiningen kurzen Prozess. Schnell führte die Weidaerin mit 6:0, setzte sich am Ende mit 10:2 durch. In der Vorschlussrunde war dann allerdings gegen die ein Jahr ältere Erfurterin Sienna Emilia Schäfer Endstation.

Knapp an einer Medaille vorbei schrammte die erst achtjährige Merle Leukefeld als Fünfte. In der Vorrunde hatten sie als Zweite mit vier Siegen die Erwartungen deutlich übertroffen, ehe dann in der ersten K.o.-Runde das Aus kam. Am Nachmittag schafften es auch noch Svea Schricker (Degen U 13) und Kurt Häckel (Florett U 15) als Dritte aufs Podest. Für den 13-jährigen Kurt Häckel war es der erste Wettkampf in diesem Jahr. „Ich trainiere fast nicht mehr selbst, helfe aber montags und dienstags den jüngsten Fechtern als Übungsleiter“, verriet der Achtklässler von der Max-Greil-Schule, der trotz der schlechten Voraussetzungen nur dem Erfurter Felix Haak und dem Saalfelder Justus Neumann den Vortritt lassen musste.

Vereinskollege Lasse Geinitz wurde Fünfter.Am Sonntag bei der Erwachsenen erreichten vom Weidaer Gastgeber nur zwei Damen das Degen-Finale der besten Acht, wo Amelie Zosel (7.) und Susann Tietze (8.) der Konkurrenz beim Sieg der Hallenserin Marike Wegener nicht ganz Paroli bieten konnten. Rang zwei ging an Jara-Sophie Petersen (Einheit Altenburg).

Mit dem Herrendegen landete Ralph Zosel als bester Weidaer auf dem neunten Rang. Hier ging der Tageserfolg an den Nordhäuser Andreas Halm.

Der nächsten Höhepunkt steht für die Weidaer Fechter schon am Mittwoch an, wenn die Degen-Herren in der 3. Runde des Deutschland-Pokals nach bisherigen Siegen gegen den SV Halle (45:37) und den FC Leipzig (45:40) nun beim Dresdner FC anzutreten haben.