Dreifach-Köpfchen – Schneider trifft für SG Westvororte

„Wir wollten unbedingt mit einem Dreier in die Corona-Zwangspause gehen und Sonneberg in der Tabelle überholen. Das ist uns gelungen. Das Spiel heute sah nicht immer schön aus, aber wir haben unser Ziel erreicht“, freute sich Westvororte-Co-Trainer Philipp Schlebe über den 5:2-Heimerfolg seiner Saarbachtaler gegen die Gäste aus dem Thüringer Wald. Er vertrat gemeinsam mit Taktik-Fuchs Dominik Seidel den erkrankten Frank Schäfer.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte hielten die Sonneberger die Partie absolut offen. Mit langen Diagonalbällen hinter die Viererkette stellten die Spielzeugstädter die Defensive der Hausherren immer wieder vor Probleme. Doch die sonst so oft gescholtene Chancenverwertung der Scheubengrobsdorfer präsentierte sich vor der Pause fast bundesligareif. Beim 1:0 verwertete Marcus Schneider eine Ludwig-Ecke am kurzen Pfosten per Kopf (9.).

Kurz vor der Pause schlug Westvororte noch zweimal zu. Eine Flanke von Tim Richter köpfte abermals Marcus Schneider zum 2:0 ein (40.). Mit dem Halbzeitpfiff legte der andere Routinier nach. Daniel Gehrt nach einem Querpass von Bosse Struz nur noch einzuschieben – 3:0 (45.). Entschieden war damit aber noch nichts, zumal die Sonneberger durch Torjäger Andre Gottschalk schnell verkürzten (52.). Doch schwächten sich die Gäste durch die unnötige Ampelkarte für Vitali Klaus selbst (63.). Zuvor hatte Marcus Schneider mit einer Kopie des ersten Treffers den Drei-Tore-Abstand wiederhergestellt - 4:1 (61.).

Ohne große Worte

„Eigentlich trainieren wir im Training keine Ecken. Aber ich kenne Martin Ludwig schon so lange. Da reicht es, wenn ich ihm tief in die Augen schaue, bevor er zur Ecke anläuft“, scherzte der 30-jährige Dreifach-Torschütze hinterher. Auch in Unterzahl gaben sich die Sonneberger nicht auf. Nach einer Attacke von Tim Richter an Fabian Dorst scheiterte der Gefoulte selbst per Elfmeter an Westvororte-Keeper Clemens Bierbaum, der schon vor der Pause mehrfach glänzend reagiert hatte (69.).

Während auf der anderen Seite Marcus Schneider fast sein viertes Kopfballtor gelungen wäre (79.), verkürzten die Gäste doch noch. Andre Gottschalk erzielte per Strafstoß das 4:2 (82.). Sonneberg witterte Morgenluft. Doch in der Nachspielzeit machten die Hausherren vor 114 Zuschauern alles klar. Einen Konter über Tom Fuchs und Martin Ludwig schloss der eingewechselte Tom Serfling in zentraler Position mit dem 5:2 ab (90.+1).

Für Tom Serfling freute sich Philipp Schlebe besonders. „Gegen Stadtroda im Pokal mussten wir ihn taktisch bedingt nach einer halben Stunde vom Feld nehmen. Heute konnte er endlich jubeln.“