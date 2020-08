Dreimal auswärts am Stück für THC-Handballerinnen

Der Umbau der Salzahalle in Bad Langensalza ist in vollem Gange

Erfurt. Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC starten in der Fremde in die neue Saison. Derweil liegt der Umbau der Salzahalle im Plan.

Stille kommt einem an der Hannoverschen Straße in Bad Langensalza nicht gerade in den Sinn. Nicht wegen des emsigen Hämmerns und Bohrens. Und nicht wegen der knalligen Fassade. Rot steht für Glut, für Wärme, für Temperament, für Leidenschaft und für Leben. Schon bald wird all das die neue Salzahalle wieder erfüllen.