Drohungen: TV-Moderator Arnd Zeigler deaktiviert Facebook

Bremen. TV-Moderator und Werder-Stadionsprecher Arnd Zeigler hat seine Facebook-Seite abgeschaltet. Grund sind Drohungen nach der Bremer Niederlage.

Der Stadionsprecher und TV-Moderator Arnd Zeigler ist während des nach eigenen Angaben im Internet bedroht und beleidigt worden und will deshalb seine Facebook-Seite deaktivieren. „Da es offenbar Menschen gibt, die ein verlorenes Fußballspiel zum Anlass nehmen, mich noch während des laufenden Spiels zu bedrohen, zu belästigen und zu beleidigen, habe ich zunächst die Kommentarfunktion deaktiviert, die persönlichen Nachrichten gesperrt und werde diese Seite morgen vom Netz nehmen“, schrieb der 55-Jährige am Samstag auf seiner persönlichen Seite.

Arnd Zeigler ist seit 1997 Stadionsprecher bei Werder Bremen

Was konkret Anlass oder Inhalt der Beleidigungen und Drohungen war, blieb zunächst offen. „Ich habe ein Leben. Ich habe eine Familie. Es ging nur um Fußball“, schrieb Zeigler. Der gebürtige Bremer ist seit 1997 Stadionsprecher bei Werder und moderiert im Fernsehen unter anderem die Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“. Werder war am Samstag am vorletzten Spieltag der Fußball-Bundesliga durch das 0:2 in Augsburg auf den Relegationsrang 16 abgerutscht. (dpa)